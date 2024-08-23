Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki maçlarının ardından Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki durumu dikkatle takip ediliyor. Bu hafta, Türkiye temsilcileri çeşitli sonuçlar elde etti ve bu sonuçlar, UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki yerimizi etkiledi.

Üç maç da berabere bitti

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys karşısında 3-2 mağlup oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında St. Gallen ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak avantaj sağlayamadı. Son olarak, Başakşehir de UEFA Konferans Ligi Play-Off turunda St. Patrick's Athletic ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından, Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki durumu şu şekilde:

1. İngiltere - 89.160

2. İtalya - 79.106

3. İspanya - 73.989

4. Almanya - 71.660

5. Fransa - 58.093

6. Hollanda - 54.566

7. Portekiz - 49.916

8. Belçika - 43.600

9. Çekya - 36.850

10. Türkiye - 35.600

11. Norveç - 31.250

Rövanş maçları sıralama için önemli

Türkiye, şu anda Çekya'nın hemen arkasında 10. sırada yer alıyor. Çekya ile aramızdaki fark ise 1.250 puan. Bu farkın kapanabilmesi için temsilcilerimizin bir sonraki tur maçlarında başarılı sonuçlar elde etmeleri kritik önem taşıyor.

Bu sıralama, Türk takımlarının Avrupa'daki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Çünkü ülke puanı, bir sonraki sezonda Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını doğrudan etkileyen faktörlerden biri. Bu nedenle, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rövanş maçları, ülke puanı açısından belirleyici olacak.