Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Spor Haftası, bu yıl "Aktif Ol" ("Be Active") sloganıyla Muğla'da çeşitli etkinliklerle kapılarını açtı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen spor aktiviteleri, Menteşe ilçesinde büyük bir ilgiyle sürüyor.

Katılımcılardan yoğun ilgi

Etkinlikler, Avrupa Spor Haftası ve 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Menteşe'nin farklı noktalarında gerçekleştiriliyor. Kafaca Mahallesi'nde mat pilates, Türdü 100. Yıl İlkokulu'nda sabah sporu, okçuluk ve Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda farklı branşlarda sporcular ile Menteşe halkı buluştu. Etkinliklerin, 30 Eylül'e kadar devam etmesi ve katılımcıların yoğun ilgisi bekleniyor.