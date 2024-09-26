Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen 10 öğretmen, Erasmus+ KA210 SCH projesi kapsamında Kütahya’nın Gediz ilçesinde bulunan Altınkent Ortaokulu’na konuk oldu. "Expert Guide of the Digital World" adlı projenin ikinci hareketliliği, 22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Proje çerçevesinde, 2023 yılı Ekim ayında Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapılan ilk hareketliliğin ardından, Almanya, Portekiz ve İtalya'dan gelen öğretmenler Gediz'de buluştu. Katılımcılar arasında Almanya'dan 4, Portekiz’den 3 ve İtalya’dan 3 öğretmen yer alıyor. Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca, konuk öğretmenler ile birlikte Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i ziyaret ederek projeye dair bilgi paylaşımında bulundu. Müdür Başyiğit, projeye katkı sunan herkese teşekkür etti.

Dijital Güvenlik alanında eğitimler alan konuk öğretmenlere, Altınkent Ortaokulu’nun uzman eğitmenleri tarafından çeşitli aktiviteler sunuldu. Eğitimlerin yanı sıra, Türk eğitim sisteminin tanıtılması, sınıf ziyaretleri ve yerinde gözlem etkinlikleri gerçekleştirildi. Misafir öğretmenler, okulda yapılan akademik, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak yerel eğitim uygulamalarını deneyimlediler.

Etkinlikler çerçevesinde, Kütahya ve Gediz’in tarihini ve kültürünü tanıtan çeşitli organizasyonlar da düzenlendi. Erasmus+ projesine katılan öğretmenler, tamamladıkları aktiviteler sonrası katılım sertifikası ile ödüllendirildi.

Bu proje, eğitimde uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunarak, farklı kültürlerin tanışmasına ve etkileşimde bulunmasına olanak sağladı.