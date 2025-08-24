Burhaniye, uluslararası satranç dünyasının gözlerini üzerine çekecek dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Burhaniye Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen “Burhaniye Ören Open Uluslararası Satranç Turnuvası” yarın başlıyor.

25-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan turnuva, Türkiye’de birinci, Avrupa’da ise en prestijli organizasyonlardan biri olarak biliniyor. Bu yıl da büyük bir heyecanla beklenen turnuvada, yaklaşık 600 sporcu kıyasıya mücadele edecek. Katılımcılar arasında 100’e yakın yabancı sporcu ve Türkiye’nin Milli Takım oyuncuları da yer alıyor.

Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 600 bin TL ödül dağıtılacak. Burhaniye, bir hafta boyunca hem satranç severleri hem de farklı ülkelerden gelen sporcuları ağırlayarak satranç şölenine sahne olacak.

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ev sahipliğini yaptıkları turnuvanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Avrupa’nın en prestijli turnuvalarından birini Burhaniye’de gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Satranç severleri bu heyecana ortak olmaya, ilçemizin tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşamaya davet ediyorum.”