İstanbul Havalimanı, Avrupa hava sahasında büyük bir üstünlük sağladı ve 29 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında günlük uçuş sayısı ile kıtanın en yoğun havalimanı olduğunu gösterdi. Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayınlanan haftalık havacılık raporuna göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1.502 uçuşla bu alanda birinci sırada yer aldı.

Fransa'yı geride bıraktı

İstanbul Havalimanı, 2024 yazında günlük ortalama 1.436 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nı, 1.427 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı’nı geçerek Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu. Paris Charles de Gaulle Havalimanı, Olimpiyat Oyunları'nın ev sahibi olmasına rağmen, İstanbul Havalimanı’nın yoğunluğu karşısında ikinci sırada yer aldı.

Yolcu sayısında rekor

Ocak 2024 itibarıyla İstanbul Havalimanı, hizmete girmesinin ardından beş yıl içinde toplamda 250 milyondan fazla yolcu ağırlayarak büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı, havalimanının sadece uçuş sayısında değil, aynı zamanda yolcu memnuniyetinde de ön planda olduğunu gösteriyor.

Kalite ve hizmette lider

İstanbul Havalimanı, sunduğu kaliteli hizmetler ve geniş uçuş ağı ile Avrupa'nın havacılık endüstrisinde öne çıkmaya devam ediyor. Gelişmiş altyapısı, modern terminalleri ve yüksek kapasitesi ile hem iç hatlarda hem de uluslararası uçuşlarda önemli bir merkez olma özelliğini sürdürüyor.