Güneş, kum ve deniz arayanlar için Avrupa'nın en güzel sahil kasabaları sizi bekliyor! Bu listede Türkiye'den de iki muhteşem destinasyon ikinci ve üçüncü sırada yer alarak listenin yıldızlarından oluyor.

Hazır mısınız? Avrupa'nın gizli cennetlerini keşfedelim..

Assos, Kefalonya, Yunanistan: Pastel renkli evleri ve tarihi kalıntıları ile romantik bir atmosfer sunan Assos, yürüyüşçüler ve tarih meraklıları için ideal.

Akyaka, Muğla, Türkiye: Doğa tutkunlarının gözdesi Akyaka, Azmak Nehri'nin masalsı güzellikteki deltasında yer alıyor. Begonvillerle süslü sokakları, geleneksel lezzetleri ve uçurtma sörfü imkanlarıyla unutulmaz bir tatil vadediyor.

Göltürkbükü, Muğla, Türkiye: Lüks plaj kulüpleri ve yeni halk plajı ile Türkiye'nin Saint-Tropez'i olarak anılan Göltürkbükü, Bodrum'un en göz alıcı koylarından biri.

Šibenik, Hırvatistan: Dubrovnik'un sakin bir alternatifi olan Šibenik, Venedik mimarisi ve tarihi dokusu ile büyülüyor. Katedral ve Aziz Michael Kalesi görülmeye değer.

Cavtat, Hırvatistan: Aile işletmesi restoranları, çakıl koyları ve kristal berraklığındaki denizi ile Cavtat, huzurlu bir tatil arayanlar için mükemmel. Dubrovnik'a tekne turları ile kolayca ulaşabilirsiniz.

Santa Maria di Castellabate, Campania, İtalya: Amalfi Sahili'nin kalabalığından uzakta, Cilento Sahili'nde bulunan Santa Maria di Castellabate, bozulmamış plajları ve taze deniz ürünleri ile sizi İtalyan sahil kasabalarının büyüsüne kapıyor.

La Flotte en Ré, Île de Ré, Fransa: Bir zamanlar önemli bir balıkçı limanı olan La Flotte, şirin restoranları ve Arnérault Plajı ile keyifli bir tatil imkanı sunuyor.

Concarneau, Bretanya, Fransa: Tarihi surları, Arnavut kaldırımlı sokakları ve lezzetli deniz ürünleri ile Concarneau, Brittany'nin en güzel köşelerinden biri.

Fornells, Menorca, İspanya: Palmiye ağaçları ile çevrili Fornells, Menorca'nın en güzel balıkçı köylerinden biri. Rüzgar sörfü tutkunları için ideal koşullar sunuyor.

Llafranc, Girona, İspanya: Beyaz badanalı evleri, mavi kapıları ve balıkçı tekneleri ile Llafranc, eski dünya cazibesini yansıtıyor. Ernest Hemingway ve Salvador Dalí gibi ünlüleri de kendine çeken bu sakin kasaba, su sporları için de ideal.

Bu 10 muhteşem sahil kasabası, Avrupa'nın sunduğu güzelliklerin sadece bir kısmı. Siz de ilgi alanlarınıza ve seyahat tarzınıza en uygun yeri seçerek unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz.

Seyahat planınızı yapmaya başlayın ve Avrupa'nın gizli cennetlerini keşfedin!