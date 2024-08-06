Avustralya Merkez Bankası (RBA), enflasyonla mücadele stratejisinin bir parçası olarak politika faizini yüzde 4.35'te sabit tuttu. Bu karar, piyasa beklentilerine paralel olarak geldi ve faizin son 12 yılın en yüksek seviyesinde kalmasını sağladı. Banka, gelecekte enflasyonu kontrol altına almak için yeni faiz artırımları yapabileceğinin sinyallerini de verdi.

RBA, enflasyonun hala yüksek seyretmesi nedeniyle politika faizini mevcut seviyesinde tutma kararı aldı. Bankanın Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Temel terimlerle enflasyon hala çok yüksek ve son projeksiyonlar, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef aralığında olmasının biraz zaman alacağını gösteriyor" denildi. Bu durum, bankanın enflasyon hedeflerine ulaşmak için sıkı para politikası duruşunu sürdürme kararlılığını ortaya koyuyor.

Gelecek için ihtiyatlı yaklaşım

RBA, enflasyonun kontrol altına alınması için gerektiği takdirde yeni faiz artırımlarını göz ardı etmeyeceklerini vurguladı. Banka, ekonomik göstergeleri yakından izleyerek ve gerektiğinde müdahale ederek fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyor. Bu ihtiyatlı yaklaşım, enflasyonun düşürülmesi ve ekonomik istikrarın korunması açısından kritik öneme sahip.

Enflasyonla mücadele stratejisi

RBA'nın enflasyonla mücadele stratejisi, politika faizinin yüksek tutulması ve gerektiğinde artırılması üzerine kurulu. Banka, enflasyonun hedef aralığına çekilmesi için sıkı para politikası uygulamalarını sürdürmeyi planlıyor.