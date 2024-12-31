Ünlü şarkıcı Ayça Tekindor, yıllar sonra İstanbul'a dönüş yaparak Nişantaşı'nda görüntülendi. Bodrum'dan İstanbul'a geri dönen Tekindor, dönüşünü ve yeni hayatını paylaştı.

7 yıl sonra geri dönüş

Ünlü şarkıcı Ayça Tekindor, İstanbul'dan Bodrum'a taşındığı yılların ardından, 7.5 yıl sonra İstanbul'a geri döndü. Yeni yaşamını "turist gibi" olarak nitelendiren Tekindor, "Hayatımı değiştirmek için gitmiştim. İlk başta Bodrum’daki yaşam güzel gelmişti ama kışları sıkıldığımı fark ettim. Şimdi İstanbul’a geri döndüm ve 1.5 aydır burada gezerek tadını çıkarıyorum" dedi.

Tekindor'un son hali sosyal medyada tartışma yarattı

56 yaşındaki Tekindor, kameralardan uzak bir şekilde geçirdiği yılların ardından sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. "Hiç değişmemiş" yorumları yapılırken, bazı kullanıcılar ise şarkıcıyı tanımakta zorlandıklarını belirterek "Çok değişmiş" dedi.