Şarkıcı Aydilge’nin, bu yılın en çok dinlenen şarkılarından biri olan “Cıstak” için yaptığı sert eleştiriler, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken tartışmaya rap dünyasının güçlü isimlerinden Sagopa Kajmer de dahil oldu.

Aydilge'den "Cıstak" Eleştirisi

Aydilge, son dönemde toplumsal meseleleri ele alan açıklamalarıyla dikkat çekiyor. Ünlü sanatçı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Cıstak” şarkısının sözlerini eleştirerek, bu tür ifadelerin kadına yönelik şiddeti ve toplumsal ayrımcılığı normalleştirdiğini söyledi. Aydilge, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Şiddet dilde başlar ve dil, dünyayı algılama şeklimizi belirler. Bu tür şarkı sözleri, kadını bir nesne olarak görmeyi pekiştiriyor ve kültürel yozlaşmayı artırıyor.”

Tartışmaya Sagopa Kajmer de Katıldı

Aydilge’nin eleştirileri, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bir kullanıcı Sagopa Kajmer’i de hedef alarak Ati242’yi desteklemesini eleştirdi. Kullanıcı, “Sago bu adama nasıl sahip çıkıyor anlamıyorum. Ayrıca Aydilge sonuna kadar haklı” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımı gören Sagopa Kajmer, sessizliğini bozarak şu yanıtı verdi:

“Zamanında, 2005 yılında Aydilge’ye ilk albümüm Melankolia Kafile’yi göndermiştim. Dergide yazıyordu, tanıtmadı bile. İçinde ‘Baytar’ vardı. Önce hakkımızı versin, sonra tartışalım.”

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Sagopa Kajmer’in bu çıkışı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kesim, Sagopa’nın geçmişte yaşadığı durumu dile getirmekte haklı olduğunu savunurken, diğer kesim Aydilge’nin toplumsal sorunlara dikkat çeken açıklamalarını destekledi.

Tartışma büyürken Aydilge, konuyla ilgili yeni bir açıklama yapmadı. Ancak “Cıstak” şarkısına yönelik eleştirileri, müzik dünyasında daha derin bir tartışmanın fitilini ateşlemiş görünüyor.

Sanatçılardan Mesaj: “Sözlerin Gücünü Unutmayalım”

Müzik dünyasında yankılanan bu tartışma, sözlerin toplum üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi. Sanatçılar arasındaki bu gerginlik nasıl sonuçlanır bilinmez, ancak sanatın toplumsal etkileri üzerine daha fazla konuşulması gerektiği kesin.