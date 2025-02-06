Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanları, olası afetlere karşı Aydınlıların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdi. 17 ilçede uygulamaya konulan afet acil eylem planı, Aydın kent genelinde geniş bir hazırlık sürecini başlatıyor.

Kriz masası oluşturuldu

Ege Denizi'nde artan sismik hareketlerin ardından, Aydın'da riskli iller arasında yer alıyor. Bu sebeple, muhtemel bir afet öncesi, afet anı ve sonrası için bir kriz masası oluşturuldu. Kriz masası, belediyeler ve diğer ilgili kurumlarla koordineli çalışarak, olası bir depremin etkilerini en aza indirmek için kapsamlı risk analizleri yapacak.

Toplanma alanları ve altyapı çalışmaları tamamlandı

Başkan Çerçioğlu, Aydın genelindeki toplanma alanlarının belirlendiğini ve bu alanların afet sonrası kullanılacak altyapıyla donatıldığını belirtti. Ayrıca, Aydın'ın afetlere karşı hazırlıklı olduğunu vurgulayan Çerçioğlu, ilçe belediyelerinin de bu hazırlıkları tamamladığını ifade etti.

İletişim kesintilerine karşı tedbirler

Acil eylem planı, afet anında yaşanabilecek iletişim kesintilerini engellemek için de önlemler almayı içeriyor. Çerçioğlu, iletişim araçlarının afet sonrası da aktif kalmasını sağlayacak çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

Başkan Çerçioğlu'ndan vatandaşlara çağrı

Başkan Çerçioğlu, Aydın'da yaşayan vatandaşları, Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sunulan yapı analizlerinden yararlanmaya davet etti. "Aydınlıların yanındayız ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. 7 gün 24 saat teyakkuz halindeyiz ve olası bir afet durumunda Aydınlıların yanındayız" şeklinde konuştu.