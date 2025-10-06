Aydın Aile Hekimleri Derneği, Kuşadası Davutlar’da meslektaşlarıyla bir araya gelerek dayanışma ve birlik mesajı verdi. Toplam 80 üyenin katıldığı kahvaltıda, dernek üyeleri hem sosyal hem de mesleki bağlarını güçlendirme fırsatı buldu.

Etkinlikte Dr. Taner Balbay, daha önce Aydın Eczacılar Odası’nda büyük beğeni toplayan “Dünyanın Diğer Yarısı” fotoğraf sunumuyla tanınan Germencik 1. Nolu Aile Hekimleri Derneği üyesi Dr. Hayati Çakır’a teşekkür plaketi takdim etti.

Aile Hekimleri Derneği üyesi Dr. Hayati Çakır, plaket töreninde yaptığı açıklamada, “Aile Hekimleri Derneği, yaptığım katkılar nedeniyle bana bir plaket verdi. Bu nedenle derneğe çok teşekkür ediyorum. Bir gezgin olarak dünyanın yaklaşık yarısını gezdim ve buradan derlediğim fotoğraflarla meslektaşlarıma sunum yaptım. Dernek yönetimi, bu sunumların devam edeceğini iletti. Bu katkımın karşılığında dernek adına plaket almak beni çok mutlu etti. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Aydın Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Taner Balbay ise, “Dernek olarak yaklaşık 400 aile hekiminin bir araya gelmesini sağlamak ve mesleki dayanışmayı güçlendirmek için kahvaltılar, yemekler ve bilimsel toplantılar düzenliyoruz. Bu etkinlikte de meslektaşlarımız bir araya geldi, dayanışmamızı pekiştirdik. Pandemiden sonra motivasyonun düşmesi nedeniyle moral ve motivasyonu artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerle bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.