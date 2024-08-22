Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü, kent genelinde yürütülen kapsamlı yol yapım projelerini sürdürüyor. Söke ilçesinde Güneyyaka, Kisir ve Özbaşı mahallelerinde yürütülen çalışmalar, özellikle sel felaketlerinin ardından tahrip olan yolların onarılmasını amaçlıyor.

Güneyyaka’da sel sonrası yeniden yapım

Güneyyaka Mahalle Muhtarı Ali Çıtak, sel felaketinin ardından tahrip olan yolların yeniden yapılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, söz verdiği gibi yollarımızı yeniden yaptı. 7 kilometre yol, büyük bir çalışma sonucunda baştan sona yapıldı. Böyle bir hizmetin teşekkür edilmeden geçilmesi mümkün değil. Başkan Çerçioğlu ve emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

Kisir’de hızlı onarım ve temizlik çalışmaları

Kisir Mahalle Muhtarı Aydın İnegöl, mahalledeki yol bakım ve onarım çalışmalarının hızla tamamlandığını ifade etti. “Mahallemizde hem onarım hem de temizlik çalışmaları yapıldı. Kisir-Pamukçular arasında yeniden asfalt serim çalışmaları ise son aşamasına geldi. Halkımızın talebi üzerine bu çalışmalar hızlı bir şekilde gerçekleştirildi. Özlem Başkan, halkın isteklerine duyarlılığıyla biliniyor” şeklinde konuştu.

Özbaşı’nda çiftçiler için önemli yol çalışmaları

Özbaşı Mahalle Muhtarı Murat Özevk, mahalledeki yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. “Mahallemizde büyük araçların geçtiği yolda kazaların önlenmesi için talepte bulunduk. Başkan Çerçioğlu, bu talebi hemen değerlendirdi ve 6 kilometrelik alanda çalışma başlattı. Şu anda yol kenarı temizlik çalışmaları yapılıyor ve ardından asfaltlama işlemi gerçekleştirilecek. Bu proje, çiftçiler için büyük önem taşıyor ve muhtemel kazaların önüne geçecektir. Başkan Çerçioğlu’na her zaman destekçiyiz” dedi.