Aydın Büyükşehir'in Kent Lokantası takdir topluyor

Ayd\u0131n B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u00d6zlem \u00c7er\u00e7io\u011flu, Kent Lokantas\u0131 projesini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Mahinur \u00d6zdemir G\u00f6kta\u015f\u2019a anlatt\u0131. Bakan G\u00f6kta\u015f, projeyi \u201c\u00c7ok g\u00fczel, tebrik ederim\u201d s\u00f6zleriyle de\u011ferlendirdi.\r\n\r\nBakan G\u00f6kta\u015f Ayd\u0131n ziyareti kapsam\u0131nda Kent Lokantas\u0131\u2019n\u0131 inceledi\r\n\r\nAile ve Sosyal Hizmetler Bakan\u0131 Mahinur \u00d6zdemir G\u00f6kta\u015f, bir dizi ziyaret kapsam\u0131nda Ayd\u0131n\u2019a geldi. Ziyaret s\u0131ras\u0131nda ilk olarak T\u00fcrk Hava Yollar\u0131 U\u00e7u\u015f Akademisi (TAFA) mezuniyet t\u00f6renine kat\u0131lan Bakan G\u00f6kta\u015f, ard\u0131ndan Ayd\u0131n B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi\u2019ni ziyaret etti.\r\n\r\nZiyaretin ard\u0131ndan Ba\u015fkan \u00d6zlem \u00c7er\u00e7io\u011flu ile birlikte Atat\u00fcrk Kent Meydan\u0131\u2019nda d\u00fczenlenen Gazze\u2019ye destek etkinli\u011fine kat\u0131lan Bakan G\u00f6kta\u015f, y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f s\u0131ras\u0131nda Kent Lokantas\u0131 hakk\u0131nda bilgi ald\u0131.\r\n\r\n"Kent Lokantas\u0131 sosyal belediyecili\u011fin \u00f6rne\u011fi"\r\n\r\nBa\u015fkan \u00c7er\u00e7io\u011flu, Kent Lokantas\u0131\u2019n\u0131n sosyal belediyecilik anlay\u0131\u015f\u0131yla hizmet verdi\u011fini belirterek, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n\r\n"Pazar g\u00fcnleri hari\u00e7, 70 liraya 3 \u00e7e\u015fit yemek sunuluyor. Ya\u015fl\u0131 vatanda\u015flar da burada yemek yiyebiliyor. Kent Lokantas\u0131\u2019n\u0131n yan\u0131nda bulunan Atat\u00fcrk Kent Meydan\u0131 alt\u0131 otopark projesi ile otopark sorunu \u00e7\u00f6z\u00fcld\u00fc."\r\n\r\n\r\nBakan G\u00f6kta\u015f, projeyi be\u011fendi\u011fini ifade ederek, \u201c\u00c7ok g\u00fczel, tebrik ederim\u201d s\u00f6zleriyle \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 takdir etti.\r\n\r\n