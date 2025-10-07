Aydın Büyükşehir'in Kent Lokantası takdir topluyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası projesini inceledi.

