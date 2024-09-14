Aydın Efeler'de Mangal Paniği!

Aydın’ın Efeler ilçesinde, çatıdan yükselen dumanlar nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri alarma geçti. Olay yerine gelen ekipler, dumanların bir mangaldan çıktığını görünce derin bir nefes aldı.

Efeler ilçesi Yağçılar İçi Çarşısı girişinde yer alan bir siyasi partinin il binası ve Kapalı Çarşı’nın üst kısmından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yangın ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Duman mangaldan çıkıyordu

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak dumanların kaynağını araştırdı. Kısa sürede dumanların sebebinin bir mangal olduğunu tespit eden ekipler, yangın tüpleriyle çevredeki alevlere müdahale etti ve yangını kontrol altına aldı.

Basın mensupları ile tartışma

Mangalı yakanların, bir eğitim ve kültür vakfının başkanlığını yapan H.K. ve arkadaşları olduğu öğrenildi. Yangın alanına çıkan basın mensuplarıyla tartışma yaşayan H.K., olayın fotoğraflarının silinmesini ve haber yapılmamasını talep etti. Tartışma sırasında basın mensuplarının bilgilerini alan H.K., daha sonra arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden ayrıldı.