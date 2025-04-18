Aydın'da 19 Nisan Cumartesi günü Didim, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İşte kesinti saatleri ve etkilenen bölgeler.

Aydem Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan Cumartesi günü Aydın'ın Didim, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede elektrikler saatlerce kesik olacak. Vatandaşların önlem alması tavsiye ediliyor. İşte kesinti yapılacak bölgeler ve saatleri...

Aydın 19 Nisan Elektrik Kesintisi Detayları

Didim'de elektrik kesintisi

Altınkum Mahallesi

28. Sk., 25. Sk., 26. Sk., 27. Sk., 31. Sk., 29. Sk., 21. Sk., Gümüşpala Cd., 32. Sk., 22. Sk., Atatürk Blv.

Saat: 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Efeler Mahallesi

1476. Sk., 1475. Sk., 1474. Sk., 1462. Sk., 1469. Sk.

Saat: 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Altınkum Mahallesi

125. Sk., 124. Sk., 123. Sk., Yalı Cd., 126. Sk.

Saat: 13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Altınkum Mahallesi

250. Sk., 251. Sk., 246. Sk., 253. Sk., 252. Sk., 249. Sk., 254. Sk., 248. Sk.

Saat: 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Mersindere, Akköy ve Hisar mahallelerinde elektrik kesintisi

Mersindere, Akköy ve Hisar Mahalleleri ile çevresinde geniş kapsamlı şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri olacak. Kesinti yaşanacak cadde ve sokaklar şöyle:

Atatürk Bulvarı, Ormancı Cd., Arguvan Cd., Elman Cd. ve çok sayıda sokak (3584 Sk., 3717 Sk., 3664 Sk., 3703 Sk., 3660 Sk. vb.)

Akköy Mahallesi: Kabahayıt Sk., Taşburun Bozdoğan Madran Sitesi Sk., Onurkent Sk. ve çevresi

Hisar Mahallesi: Kamacı Cd., Sarı Zeybek Cd., Kültür Cd., Apollon Cd. ve bağlı sokaklar

Kesinti Saati: Gün içinde farklı saat aralıklarında kesintiler yaşanacak. Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kuşadası ve Nazilli'de Elektrik Kesintileri

19 Nisan Cumartesi günü Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde de bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Detaylı liste ve saatler Aydem Elektrik resmi sitesinden takip edilebilir.

19 Nisan Cumartesi günü Aydın'da elektrik kesintisi olacak ilçeler şöyle;

Kesinti yapılacak yerler:

Altınkum Mh. ( 28. Sk. 25. Sk. 26. Sk. 27. Sk. 31. Sk. 29. Sk. 21. Sk. Gümüşpala Cd. 32. Sk. 22. Sk. Atatürk Blv. )

Kesinti saati: 09:00 - 12:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

Efeler Mh. ( 1476. Sk. 1475. Sk. 1474. Sk. 1462. Sk. 1469. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 13:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

Altınkum Mh. ( 125. Sk. 124. Sk. 123. Sk. Yalı Cd. 126. Sk. )

Kesinti saati: 13:00 - 14:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

Altınkum Mh. ( 250. Sk. 251. Sk. 246. Sk. 253. Sk. 252. Sk. 249. Sk. 254. Sk. 248. Sk. )

Kesinti saati: 14:30 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

Mersindere Mh. ( Atatürk bulvarı 3584 Sk. Ormancı Cd. 3717. Sk. 3692/1. Sk. 3664. Sk. 3663. Sk. 3662. Sk. 3661. Sk. 3660. Sk. 3659. Sk. 3658. Sk. 3656. Sk. 3655. Sk. 3654. Sk. 3653. Sk. 3652. Sk. Atatürk Blv. 3714. Sk. 3667. Sk. 3703/1. Sk. 3657. Sk. 3718. Sk. 3701/1. Sk. 3505/1. Sk. 3716. Sk. 3512. Sk. 3585. Sk. 3712. Sk. 3710. Sk. 3709. Sk. 3708. Sk. 3707. Sk. 3706. Sk. 3705. Sk. 3704. Sk. 3703. Sk. 3701. Sk. 3692. Sk. 3682. Sk. 3680. Sk. 3679. Sk. 3678. Sk. 3677. Sk. 3676. Sk. 3675. Sk. 3674. Sk. 3673. Sk. 3672. Sk. 3671. Sk. 3670. Sk. 3624. Sk. 3619. Sk. 3610. Sk. 3609. Sk. 3608. Sk. 3607. Sk. 3588. Sk. 3587. Sk. 3517. Sk. 3511. Sk. 3507. Sk. 3506. Sk. Arguvan Cd. Didim Güllübahçe Yolu 3713. Sk. 3698. Sk. 3694. Sk. 3690. Sk. 3578. Sk. 3577. Sk. 3576. Sk. 3711. Sk. 3700. Sk. 3699. Sk. 3697. Sk. 3696. Sk. 3695. Sk. 3693. Sk. 3691. Sk. 3689. Sk. 3688. Sk. 3687. Sk. 3686. Sk. 3681. Sk. 3669. Sk. 3584. Sk. 3583. Sk. 3582. Sk. 3581. Sk. 3580. Sk. 3579. Sk. 3575. Sk. Elman Cd. 3556. Sk. 3555. Sk. 3554. Sk. 3553. Sk. 3552. Sk. 3551. Sk. 3550. Sk. 3549. Sk. )

Akköy Mh. ( Kabahayıt Sk. 4503. Sk. Taşburun Bozdoğan Madran Sitesi Sk. 4519. Sk. 4517. Sk. 4516. Sk. 4514. Sk. 4513. Sk. 4512. Sk. 4511. Sk. 4510. Sk. 4509. Sk. 4508. Sk. 4507. Sk. 4506. Sk. 4504. Sk. Taşburun Toprak Reformu Sk. Taşburun Milettur Sk. Başaran Sk. Eserkent Sk. Onurkent Sk. Koca Bahçe Sk. TAŞBURUN TOPRAK REFORMU taşburun toprak reformu Akköy Balıkçı Barınağı )

Hisar Mh. ( 2461. Sk. 2220. Sk. 2465. Sk. 2918. Sk. 2975. Sk. 2977. Sk. 2978. Sk. 2980. Sk. 2982. Sk. Kamacı Cd. Sarı Zeybek Cd. 2454. Sk. 2420. Sk. 2428. Sk. 2429. Sk. 2429/1. Sk. 2430. Sk. 2431. Sk. 2435. Sk. 2436. Sk. 2441. Sk. 2442. Sk. 2446. Sk. 2447. Sk. 2449. Sk. 2450. Sk. 2451. Sk. 2452. Sk. 2454/1. Sk. 2455. Sk. 2457. Sk. 2458. Sk. 2464. Sk. 2466. Sk. Kültür Cd. 2974. Sk. 2993. Sk. 2994. Sk. 2995. Sk. 2996. Sk. 2997. Sk. 2998. Sk. 2999. Sk. 2224. Sk. 2425. Sk. 2426. Sk. 2432. Sk. 2437. Sk. 2438. Sk. 2453. Sk. 2460. Sk. 2463. Sk. 2973. Sk. Kehribar Cd. İslam Yoran Küme Evleri 2456. Sk. 2468. Sk. 2471. Sk. 2480. Sk. 2482 Sk. YÜREKLİ CAD Apollon Cd. 2444. Sk. 2421. Sk. 2417. Sk. 2391. Sk. 2433. Sk. 2427. Sk. 2419. Sk. 2411. Sk. 2403. Sk. 2397. Sk. 2395. Sk. 2394. Sk. 2392/1. Sk. 2225. Sk. 2223. Sk. 2489. Sk. 2478. Sk. 2476. Sk. 2474. Sk. 2470. Sk. 2469. Sk. 2445/1. Sk. 2443. Sk. 2442/1. Sk. 2442/2. Sk. 2439. Sk. 2394/3. Sk. 2485. Sk. Yürekli Cd. 2467. Sk. Akansu Cd. 6336 Sk. 6721 Sk. 2978 AŞIK 2981. Sk. 2983. Sk. 2984. Sk. 2985. Sk. 2986. Sk. 2987. Sk. 2988. Sk. 2989. Sk. 2990. Sk. 2991. Sk. 2392. Sk. 2422. Sk. )

Mavişehir Mh. ( 3302. Sk. 3301. Sk. Öge Cd. Yarmacı Cd. Köroğlu Cd. 3419. Sk. 3418. Sk. 3417. Sk. 3416. Sk. 3403. Sk. 3160. Sk. 3113. Sk. 3052/5. Sk. 3052/4. Sk. 3052/3. Sk. 3052/1. Sk. 3049. Sk. 3048. Sk. 3029. Sk. 3024. Sk. 3021. Sk. 3018. Sk. 3050/1. Sk. 3050/2. Sk. 3401. Sk. Tepe Önü Sitesi 9. Sk. Tepe Önü Sitesi 8. Sk. Tepe Önü Sitesi 7. Sk. Tepe Önü Sitesi 6. Sk. Tepe Önü Sitesi 5. Sk. Tepe Önü Sitesi 4. Sk. Tepe Önü Sitesi 3. Sk. Tepe Önü Sitesi 2. Sk. Tepe Önü Sitesi 1. Sk. Mavişehir Cd. 3420. Sk. 3412. Sk. 3411. Sk. 3410. Sk. 3409. Sk. 3408. Sk. 3407. Sk. 3406. Sk. 3402. Sk. 3305. Sk. 3304. Sk. 3300. Sk. 3159. Sk. 3158. Sk. 3157. Sk. 3156. Sk. 3155. Sk. 3154. Sk. 3153. Sk. 3152. Sk. 3151. Sk. 3150. Sk. 3122. Sk. 3121. Sk. 3120. Sk. 3119. Sk. 3118. Sk. 3117. Sk. 3116. Sk. 3115. Sk. 3112. Sk. 3111. Sk. 3110. Sk. 3109. Sk. 3108. Sk. 3107. Sk. 3106. Sk. 3105. Sk. 3104. Sk. 3103. Sk. 3101. Sk. 3100. Sk. 3061. Sk. 3060. Sk. 3058. Sk. 3057. Sk. 3055. Sk. 3054. Sk. 3053. Sk. 3052. Sk. 3051/5. Sk. 3051/4. Sk. 3051/3. Sk. 3051/2. Sk. 3051/1. Sk. 3051. Sk. 3155 Sk. 3050. Sk. 3047. Sk. 3042. Sk. 3040. Sk. 3039. Sk. 3038. Sk. 3037. Sk. 3036. Sk. 3035. Sk. 3034. Sk. 3033. Sk. 3032. Sk. 3031. Sk. 3030. Sk. 3028. Sk. 3027. Sk. 3026. Sk. 3023. Sk. 3022. Sk. 3020. Sk. 3017. Sk. 3016. Sk. 3015. Sk. 3014. Sk. 3013. Sk. 3012. Sk. 3011. Sk. 3010. Sk. 3009. Sk. 3008. Sk. 3007. Sk. 3006. Sk. 3005. Sk. 3004. Sk. 3003. Sk. AŞIK CAD. Aşık Cd. 3048 Sk. 3420 3019. Sk. 3306. Sk. 3059. Sk. 3404. Sk. 3400. Sk. Kıray Cd. 3046. Sk. 3045. Sk. 3044. Sk. 3041. Sk. 3025. Sk. 3307. Sk. )

Yalıköy Mh. ( 6718 Sk. 3620. Sk. Ceylan Sk. Futbol Sk. Yalıköy Küme Evleri Yeşil Sk. Toprak Cd. Tiryaki Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Aslı Cd. İsmail Hakkı Sk. Yalı Sk. Park Sk. Papatya Sk. Okul Sk. Lale Sk. Karanfil Sk. Güneş Sk. Gap Cd. Ebecik Cd. Dere Cd. Cami Sk. Demirci Sk. Sevgi Sk. Rüzgar Sk. 3642. Sk. Nergis Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. 3629. Sk. )

Kesinti saati: 02:00 - 03:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

Efeler Mh. ( 5255 Sk. 1558. Sk. 1561. Sk. 1563. Sk. 1580. Sk. 1581. Sk. 1582. Sk. 1583. Sk. 1586. Sk. 1587. Sk. 1588. Sk. 1589. Sk. 1590. Sk. 1594. Sk. 1598. Sk. 1602. Sk. 1603. Sk. 1604. Sk. 1610. Sk. 1611. Sk. 1611/3. Sk. 1611/4. Sk. 1613. Sk. 1615. Sk. 1618. Sk. 1619. Sk. 1620. Sk. 1621. Sk. 1622. Sk. 1627. Sk. 1628. Sk. 1629. Sk. 1630. Sk. Batı Cd. Oruç Reis Cd. 1445. Sk. 1446. Sk. 1447. Sk. 1448. Sk. 1449. Sk. 1521. Sk. 1543/1. Sk. 1554. Sk. 1555/1. Sk. 1556. Sk. 1603/1. Sk. 1603/2. Sk. 1605/1. Sk. 1616. Sk. 1623. Sk. 1626. Sk. 1650 1651. Sk. 1651/1. Sk. 1651/2. Sk. 1651/3. Sk. 1651/5. Sk. 1651/6. Sk. 1652. Sk. 1652/1. Sk. 1652/2. Sk. 1654. Sk. 1695. Sk. 1704. Sk. 1712. Sk. Kalender Cd. Tekağaç Cd. Tütüncüler Cd. İmbat Cd. 1605. Sk. 1606. Sk. 1679. Sk. 1614. Sk. 1610/2. Sk. 1651/9. Sk. 1651/8. Sk. 1651/7. Sk. Türkoğlu Cd. 1706. Sk. 1540/1. Sk. 1611/2. Sk. 1610/1. Sk. 1533. Sk. 1450. Sk. 1609. Sk. 1531/1. Sk. 1531. Sk. 1537/1. Sk. 1539/1. Sk. 1544/1. Sk. 1552. Sk. 1553/1. Sk. 1604/1. Sk. 1606/1. Sk. 1631. Sk. 1661. Sk. 1672. Sk. 1665. Sk. 1678. Sk. 1673. Sk. 1690. Sk. 1692. Sk. 1691. Sk. 1696. Sk. 1694. Sk. Beşparmak Cd. 1636 Sk. 1633 Sk. 619. Sk. 1635. Sk. Nisan 19. Sk. Koca Mustafa Cd. 1617 sok. 1577. Sk. 1578. Sk. 1579/1. Sk. 1555. Sk. 1559. Sk. 1562. Sk. Adnan Menderes Blv. Ege Cd. 1514. Sk. Fener Cd. Manastır Cd. 1550. Sk. 1442. Sk. 1515. Sk. 1443. Sk. 1510. Sk. 1511. Sk. 1512. Sk. 1516. Sk. 1519. Sk. 1521/1. Sk. 1522. Sk. 1523. Sk. 1529. Sk. 1530. Sk. 1535. Sk. 1536. Sk. 1537. Sk. 1538. Sk. 1539. Sk. 1540. Sk. 1541. Sk. 1542. Sk. 1543. Sk. 1545. Sk. 1546. Sk. 1547. Sk. 1548. Sk. 1549. Sk. 1551. Sk. 1553. Sk. 1557. Sk. 1612. Sk. 1652/4. Sk. 1654/2. Sk. 1650/2. Sk. 1663. Sk. 1666. Sk. 1668. Sk. 1584. Sk. 1654/1. Sk. 1652/3. Sk. 1650/1. Sk. 1662. Sk. 1664. Sk. 1667. Sk. 1700. Sk. 1611/1. Sk. 1613/1. Sk. 1656. Sk. 1657. Sk. 1659. Sk. 1660. Sk. 1670. Sk. 1677. Sk. 1675. Sk. 1674. Sk. 1616/1. Sk. 1677/2. Sk. 1356/1. Sk. 1506/1. Sk. 1520/1. Sk. 1607. Sk. 1624. Sk. 1625/1. Sk. 1654/3. Sk. 1655. Sk. 1658. Sk. 1659/1. Sk. 1671. Sk. 1669. Sk. 1676. Sk. 1677/1. Sk. 1701. Sk. 1702. Sk. 1707. Sk. 1713. Sk. 1517. Sk. 1657 Sokak 5252 Sk. 5251 Sk. 5261 Sk. 5263 Sk. 5267 Sk. 5259 Sk. 5253 Sk. 5257 Sk. 5258 Sk. 5256 Sk. 5256 sK. 1658 Sk. 1605/1 1616 Sk. 5273 Sk. 5271 Sk. 1548 Sk. 1671/1. Sk. 1544. Sk. 1534. Sk. 1532. Sk. 1528. Sk. 1520. Sk. 1444. Sk. 1415. Sk. )

Hisar Mh. ( Baykal Cd. 2932. Sk. 2934. Sk. 2935. Sk. 2936. Sk. 2972. Sk. 2980. Sk. Divan Cd. Yoran Küme Evleri Çobankuyu Cd. 2420. Sk. 2849. Sk. 2158. Sk. 2360. Sk. 2353. Sk. 2518/1. Sk. 2140. Sk. 2145. Sk. 2191. Sk. 2196. Sk. 2280. Sk. 2277. Sk. 2279. Sk. 2287/1. Sk. 2323. Sk. 2324. Sk. 2325/1. Sk. 2330/1. Sk. 2354. Sk. 2354/2. Sk. 2355. Sk. 2358. Sk. 2362. Sk. 2365. Sk. 2382/1. Sk. 2390/1. Sk. 2514/1. Sk. 2519/1. Sk. 2847. Sk. 2850. Sk. 2851. Sk. 2933. Sk. 2948. Sk. 2949. Sk. Kehribar Cd. İslam Yoran Küme Evleri 2517/1. Sk. 2843. Sk. 2945. Sk. 2823. Sk. Atatürk Blv. 2820. Sk. 2824. Sk. 2825. Sk. 2826. Sk. 2836. Sk. 2853. Sk. Kamacı Cd. 2184. Sk. 2363. Sk. 2199. Sk. 2880. Sk. 2879. Sk. 2299. Sk. 2310. Sk. 2370. Sk. 2354/1. Sk. 2846. Sk. 2301. Sk. 2137. Sk. 2494. Sk. 2813. Sk. 2815. Sk. 2816. Sk. 2524. Sk. 2811. Sk. 2812. Sk. 2848. Sk. 2922. Sk. 2926. Sk. 2943. Sk. 2946. Sk. Zambak Cd. 2151. Sk. 2152. Sk. 2149. Sk. 2153. Sk. 2194. Sk. 2200. Sk. 2205. Sk. 2207. Sk. 2210. Sk. 2215. Sk. 2139. Sk. 2150. Sk. 2154. Sk. 2195. Sk. 2282/1. Sk. 2302. Sk. 2303. Sk. 2304. Sk. 2298/1. Sk. 2302/1. Sk. 2307. Sk. 2310/1. Sk. 2325. Sk. 2328. Sk. 2329. Sk. 2330. Sk. 2331. Sk. 2350. Sk. 2351. Sk. 2360/1. Sk. 2367. Sk. 2379/2. Sk. 2382/2. Sk. 2350/2. Sk. 2394. Sk. 2368/1. Sk. 2385. Sk. 2388. Sk. 2496. Sk. 2925. Sk. 2942. Sk. 2970. Sk. 2398. Sk. 2405. Sk. 2514. Sk. 2517. Sk. 2928. Sk. 2968. Sk. 2495. Sk. 2837 Sk. 2881 6253 Sk. DİVAN CAD. 2845 Sk. 2821 sk. 2829 Sk. 2836/1 Sk. 6261 Sk. 2821 Sk. 2222 Sk. 2835/1 Sk. 6254 Sk. 2827 Sk. 2403 2820 Sk. 2354/1 SK 6254 sk 6252 Sk. 2842 Sk. 6251 Sk. 2324 Sk. 2885. Sk. 2891. Sk. 2892. Sk. 2893. Sk. 2852 sk. 6255 2894. Sk. 2895. Sk. 2896. Sk. 2938. Sk. 2939. Sk. 2940. Sk. 2941. Sk. Akansu Cd. 2931. Sk. İnönü Blv. Kıray Cd. 2937. Sk. 2971. Sk. 2979. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2155. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2186. Sk. 2187. Sk. 2189. Sk. 2190. Sk. 2208. Sk. 2214. Sk. 2216. Sk. 2255. Sk. 2256. Sk. 2257. Sk. 2258. Sk. 2259. Sk. 2260. Sk. 2261. Sk. 2262. Sk. 2263. Sk. 2265. Sk. 2267. Sk. 2282. Sk. 2283. Sk. 2286. Sk. 2287. Sk. 2288. Sk. 2289. Sk. 2290. Sk. 2291. Sk. 2292. Sk. 2298. Sk. 2305. Sk. 2306. Sk. 2322. Sk. 2326. Sk. 2356. Sk. 2357. Sk. 2359. Sk. 2368. Sk. 2369. Sk. 2372. Sk. 2374. Sk. 2375. Sk. 2376. Sk. 2377. Sk. 2378. Sk. 2380. Sk. 2382. Sk. 2383. Sk. 2390. Sk. 2392. Sk. 2393. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2278. Sk. 2281. Sk. 2352. Sk. 2522. Sk. 2845. Sk. 2882. Sk. 2883. Sk. 2884. Sk. 2889. Sk. 2890. Sk. 2899. Sk. 2918. Sk. 2919. Sk. 2929. Sk. 2930. Sk. )

Yalıköy Mh. ( Club Tarhan Otel Personel Lojmanları İçi Yolu Demirhoca Cd. Güneş Sk. Kavak Sk. Leylak Sk. Manolya Sk. Çimen Sk. Çınardere Cd. Orkide Sk. Selvi Sk. Tutay Cd. Çınar Sk. İnci Sk. Derya Sk. Kanarya Sk. Tiryaki Cd. Sulubatak Sk. Menekşe Sk. )

Mersindere Mh. ( 3712. Sk. 3515. Sk. 3504. Sk. 3514. Sk. 3531. Sk. 3564. Sk. 3513. Sk. 3532. Sk. 3520 3625 Sokak 3526 3524. Sk. 3533. Sk. 3534. Sk. 3536. Sk. 3537. Sk. 3538. Sk. 3539. Sk. 3540. Sk. 3541. Sk. 3542. Sk. 3575. Sk. 3581. Sk. 3584. Sk. Elman Cd. 3576. Sk. 3577. Sk. 3578. Sk. 3611. Sk. 3612. Sk. 3613. Sk. 3614. Sk. 3615. Sk. 3616. Sk. 3617. Sk. Arguvan Cd. Beton Köprü Cd. Kocalar Cd. Romanyalı Cd. 3511. Sk. 3516. Sk. 3517. Sk. 3528. Sk. 3529. Sk. 3530. Sk. 3566. Sk. 3569. Sk. 3589. Sk. 3593. Sk. 3596. Sk. 3610. Sk. 3618. Sk. 3619. Sk. 3621. Sk. 3622. Sk. 3623. Sk. 3624. Sk. 3625. Sk. 3719. Sk. 3626. Sk. 3533/1. Sk. 3509. Sk. 3502. Sk. Kavakdere Cd. 3503. Sk. 3620. Sk. 3627. Sk. 3563. Sk. 3527. Sk. 3510. Sk. )

Akköy Mh.

Çamlık Mh. ( 501 Sk. 492/1 Sk. 492. Sk. 502/1. Sk. 495. Sk. 494. Sk. 493. Sk. 490/1. Sk. 496. Sk. 491. Sk. 490. Sk. Karakuyu Cd. 502. Sk. 501. Sk. )

Kesinti saati: 14:30 - 16:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Kadınlar Denizi Mh. ( 508. Sk. 2711 Sk. 509. Sk. Yüksel Yalova Cd. Metin Karalı Sk. 2715. Sk. 2713. Sk. )

Kesinti saati: 08:30 - 13:30 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Pirlibey Mh. ( 22. Sk. Şehit Mustafa Aktay Cd. 20. Sk. 13. Sk. 15. Sk. 13/2. Sk. 31. Sk. 13/1. Sk. 24. Sk. 35. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

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Kesinti yapılacak yerler:

Pirlibey Mh. ( 24. Sk. Bahçeevleri Küme Evleri 37. Sk. )

Kesinti saati: 10:00 - 15:00 Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları