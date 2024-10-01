Aydın Ticaret Borsası, 8 Ağustos 2023 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunarak Aydın Enginarı’nın coğrafi işaret tescili için adım attı. 1 Ekim 2024 tarihli Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanan bu başvuru, üç aylık itiraz süresinin ardından kesinleşerek tescil belgesi alınmasını sağlayacak.

Aydın Enginarı'nın önemi

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Enginarı’nın ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlayacağını belirterek, "Ülkemizin en yoğun enginar üretiminin yapıldığı ilimizde yetişen Aydın Enginarının, benzerlerinden ayırt edilmesi ve kaliteli bir şekilde tanıtılması amacıyla başvuruda bulunduk," dedi. Çondur, sürecin sonunda Aydın Enginarı’nın Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

Ekonomik kalkınmaya katkı

Çondur, Aydın Enginarı’nın coğrafi işaret tescilinin sadece ürünün değerini artırmakla kalmayıp, bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Aydın’ın bereketli topraklarında yetişen bu eşsiz lezzetin, tarım sektörü ve tüketiciler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Destekçi isimler ve teşekkürler

Aydın Enginarı'nın coğrafi işaret başvuru sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Çondur, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş’ın sürecin her aşamasında sağladığı destek ve Huriye Özener’in danışmanlık hizmetlerinin titizliğine dikkat çekti. Ayrıca, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve Coğrafi İşaretler Daire Başkanı Hakan Kızıltepe’nin katkılarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Aydın Enginarı’nın coğrafi işaret tescili, Aydın'ın tarım potansiyelini uluslararası düzeye taşırken, yerel üreticilerin de ekonomik fayda sağlamasına zemin hazırlayacak. Bu gelişmeler, Aydın'ın tarım sektöründeki rekabetçiliğini artıracak.