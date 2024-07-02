Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü D Hizmet Binası yıkım çalışmaları, Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan binanın çevredeki yaşamı etkilememesi için hızla ilerliyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü D Hizmet Binası, depreme dayanıksız olduğu belirlenmesi üzerine boşaltılmıştı. Binanın içerisinde yer alan Sosyal Hizmetler ve Sağlık, Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile birlikte polis lojmanları da boşaltılmıştı.

Meşrutiyet Mahallesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan hizmet binasının yıkım çalışmaları, çevredeki vatandaşların ve esnafların günlük yaşamını minimum düzeyde etkileyecek şekilde planlandı. Yıkım sürecinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yıkım sürecinde çevresel etkilerin en aza indirilmesi için titizlikle çalışıyor. Binanın depreme dayanıklı modern bir yapı ile yeniden inşa edilmesi planları da değerlendiriliyor.

Yıkımın tamamlanmasının ardından bölgenin yeniden düzenlenmesi ve hizmet binasının yeniden yapılması süreci başlayacak. Yeni bina, modern standartlara uygun olarak tasarlanacak ve halkın güvenliği için güçlü bir temel oluşturacak.