Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı süresince şehitlerimizin değerli aileleri ile kahraman gazileri ve onların ailelerini ziyaret etti. Ziyaretler sırasında jandarma ekipleri, şehit ailelerine ve gazilere bayram sevinci yaşatırken, onlara özel hediyeler sundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Herkes için sevinç kaynağı olan bayram günlerinde, şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için her zaman yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" denildi. Bu ziyaretlerle bir kez daha şehitlerimizin emanetleri olan ailelerin yanında olduklarını gösterdiklerini vurgulayan jandarma ekipleri, bu anlamlı günde duygusal anlar yaşandığını belirtti.