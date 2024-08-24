Aydın'ın Karacasu ilçesinde 35. Karacasu Afrodisias Kültür Sanat ve Tanıtım Festivali renkli bir kortej yürüyüşü ile start aldı.

Festival açılışı büyük ilgi gördü

Karacasu Belediyesi tarafından düzenlenen festivalin açılışı, İlçe Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı’nın katılımıyla gerçekleşti. Kortej yürüyüşü sonrası ilçe meydanında yapılan törende, zeybek gösterisi ve şiir dinletisi ile birlikte dev tahinli pide ikram edildi.

tanıtım ve kültürel önem vurgulandı

Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, festivalin ilçenin tanıtımında büyük rol oynadığını belirterek, Karacasu'nun kültürel ve tarihi zenginliklerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliklerin önemine değindi. Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu ise, festivalin ilçenin tarihi ve turizm potansiyelini uluslararası alanda tanıttığını ifade etti.

Milletvekili Karakoz'dan davet

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, festivalin dayanışma ve tanıtım için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, herkesi Karacasu’nun zenginliklerini keşfetmeye davet etti.

Açılış sonrası etkinlikler

Açılış töreninin ardından Dr. Muammer Atıcı'nın resim sergisi açıldı ve yerli ile konuk esnafların stantları gezildi. Festivalin ikinci gününde Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuar Orkestrası ve Necati ve Saykolar konseri yer alacak. Üçüncü gün, 742. Dedebağ Hayrı yapılacak ve festivalin son günü Ayna Grubu’nun halk konseri ile tamamlanacak.