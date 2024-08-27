Yasaklı bölgeye giriş

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı, Aydın Valiliği tarafından 17-28 Ağustos tarihleri arasında orman yangınları riskine karşı ziyaretçilere kapatılan Dilek Yarımadası Milli Parkı’na deniz yoluyla giren 7 kişiyi tespit etti.

Cezai işlemler

Yasağı ihlal eden şahıslara kişi başı 2 bin 052 TL olmak üzere toplamda 14 bin 364 TL idari para cezası uygulandı.

Devam eden önlemler

Ormanları ve doğayı koruma amacıyla devriye faaliyetlerinin süreceği bildirildi. Yangın riskini azaltmak ve güvenliği sağlamak için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.