Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, altı aylık yaşa kadar olan sahipli kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması işlemlerinin kesintisiz olarak sürdüğünü açıkladı. Müdürlükten yapılan açıklamada, vatandaşların mesai saatleri dahilinde sahip oldukları kedi ve köpekleri getirebileceği, mikroçip ile kayıt işlemlerinin yapılabileceği belirtildi.

Kuduz aşısı imkanı

Veteriner hekimlerin uygun görmesi durumunda, kayıt işlemleri sırasında kuduz aşısının da uygulanabileceği ifade edildi. Kuduz aşılarının her yıl tekrarlanması gerektiği hatırlatılarak, bu işlemin de müdürlükte yapılabileceği vurgulandı.

Mikroçip ile takip

Mikroçip ile kayıt işlemi, evcil hayvanların kaybolma durumunda bulunmasını kolaylaştırırken, sağlık durumlarının da takibini sağlıyor. Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların müdürlüğe başvurabileceğini belirtti.