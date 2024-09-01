Yıkım ve sondaj çalışmaları tamamlandı

1950’li yıllarda yapılan ve yaklaşık 15 yıl atıl kalan havuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yatırım programına alınarak yeniden yapılandırılmaya başlandı. Anıtlar Kurulu ve belediyelerle yaşanan sorunların çözülmesinin ardından, yıkım ve sondaj işlemleri tamamlandı.

Modern tesisin detayları

2 bin 902 metrekarelik inşaat alanına sahip açık ve kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, bodrum, zemin ve birinci kat olarak tasarlandı. Üst katta 350, alt katta ise 150 kişilik tribün bulunacak. Ayrıca, spor salonu, toplantı odası, kafeterya, hakem odaları ve modern soyunma odaları gibi donanımlar da yer alacak. Havuz, FINA standartlarına uygun olarak inşa edilecek.

Hizmete açılma hedefi

İnşaat çalışmalarının hız kazandığı tesisin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor. Sosyal etkileşimi ve spor faaliyetlerini destekleyen bu modern yapı, bölge halkının hizmetine sunulacak.