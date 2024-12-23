Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur başkanlığındaki heyet, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz ve yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette, özellikle zeytin ve zeytinyağı sektörlerinde yaşanan sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri ele alındı. Görüşmelerde, her iki borsanın faaliyetleri ve sektörel projeleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

“İş birliği sektörün kalkınması için şart”

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, görüşmenin verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi: “Tarım ve tarıma dayalı sanayide sürdürülebilir büyüme için iş birliği temel bir gerekliliktir. Çanakkale Ticaret Borsası ile yürüttüğümüz bu iletişim, sektörel sorunlara kalıcı çözümler üretmek adına önemli bir adım olmuştur.”

Kurumlar arası dayanışma vurgusu

Görüşmelerde, iki borsa arasındaki dayanışmanın, bölgesel kalkınmaya ve tarımsal sektörlerin sürdürülebilirliğine katkı sağladığına dikkat çekildi. Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Deniz, gelecekte de iş birliğini güçlendirme ve ortak projeler geliştirme konusunda kararlılıklarını ifade etti.

İki borsa arasındaki bu ziyaret, sektörel dayanışmanın artırılması ve bölgesel kalkınmanın hızlandırılması için yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi. Ortak projelerin geliştirilmesi ve etkili iletişimle sürdürülebilir tarım hedeflerine ulaşılması planlanıyor.