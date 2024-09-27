Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yenipazar ilçesinde kurulan Motor Sporları Merkezi, 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Ege Bölgesi’nin ilk otokros yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Motor sporlarına ilgi duyanlar için önemli bir merkez haline gelecek tesis, hem yerel hem de ulusal organizasyonlar için büyük bir potansiyel taşıyor.

Motor sporlarına yeni bir soluk

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yenipazar’da kurulan bu tesisin motor sporlarına meraklı herkes için bir buluşma noktası olacağını belirtti. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Bu tesis, motor sporları tutkunlarının bir araya gelebileceği önemli bir merkez olacak. Amacımız, bu merkezi en iyi şekilde kullanarak herkesin bu spor dalından faydalanmasını sağlamak" ifadelerine yer verildi.

Yerel ve ulusal organizasyonlar için hazır

Yenipazar Motor Sporları Merkezi, motor sporları etkinlikleri için bölgenin cazibe merkezi haline gelmeyi hedefliyor. Tesis, sadece yerel değil, ulusal düzeydeki organizasyonlara da uygun bir altyapı sunarak motor sporlarına olan ilgiyi artıracak. Bölgedeki spor potansiyelinin bu merkezle birlikte daha da büyümesi bekleniyor.

İlk yarış 28-29 Eylül’de

Ege Bölgesi’nin ilk otokros yarışı, Yenipazar Motor Sporları Merkezi'nde 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışlar, motor sporlarına meraklı olan gençler ve sporseverler için heyecan dolu bir deneyim sunacak.