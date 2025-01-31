Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 1 Şubat 2025 Cumartesi günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197643

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örentaht Mh. ( Bozdoğan Yatağan Yolu Adadere Sk. Merkez Küme Evleri Sk. )

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197649

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örentaht Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197655

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akköy Mh.

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197656

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisar Mh. ( İslam Yoran Küme Evleri 6721 Sk. )

Yalıköy Mh. ( Güneş Sk. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197674

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisar Mh. ( 2374. Sk. 2382. Sk. 2383. Sk. 2390. Sk. 2392. Sk. 2393. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2222. Sk. 2278. Sk. 2281. Sk. 2313/1. Sk. 2352. Sk. 2522. Sk. 2845. Sk. 2882. Sk. 2883. Sk. 2884. Sk. 2889. Sk. 2890. Sk. 2899. Sk. 2918. Sk. 2919. Sk. 2929. Sk. 2930. Sk. 2931. Sk. 2932. Sk. 2934. Sk. 2935. Sk. 2936. Sk. 2972. Sk. 2980. Sk. Baykal Cd. Divan Cd. Tekağaç Cd. Yoran Küme Evleri Çobankuyu Cd. 2420. Sk. 2849. Sk. 2158. Sk. 2360. Sk. 2353. Sk. 2518/1. Sk. 2140. Sk. 2145. Sk. 2191. Sk. 2196. Sk. 2280. Sk. 2277. Sk. 2279. Sk. 2287/1. Sk. 2309/1. Sk. 2323. Sk. 2324. Sk. 2325/1. Sk. 2330/1. Sk. 2354. Sk. 2354/2. Sk. 2355. Sk. 2358. Sk. 2362. Sk. 2365. Sk. 2382/1. Sk. 2390/1. Sk. 2514/1. Sk. 2519/1. Sk. 2847. Sk. 2850. Sk. 2851. Sk. 2933. Sk. 2948. Sk. 2949. Sk. Kehribar Cd. İslam Yoran Küme Evleri 2517/1. Sk. 2843. Sk. 2945. Sk. 2823. Sk. Atatürk Blv. 2181. Sk. 2820. Sk. 2824. Sk. 2825. Sk. 2826. Sk. 2836. Sk. 2853. Sk. Kamacı Cd. Kehribar Cd. 2184. Sk. 2363. Sk. 2199. Sk. 2852 sk. 2324 Sk. Baykal Cd. 6251 Sk. 2829 Sk. Çobankuyu Cd. 2842 Sk. 6252 Sk. 6254 sk 2182 SK. 2354/1 SK 2820 Sk. 2403 2827 Sk. 6254 Sk. 2835/1 Sk. 2222 Sk. 2821 Sk. 6261 Sk. 2836/1 Sk. 2829 Sk. Kamacı Cd. 2821 sk. 2845 Sk. DİVAN CAD. 6253 Sk. 2881 2837 Sk. 2495. Sk. 2968. Sk. 2928. Sk. 2517. Sk. 2514. Sk. 2405. Sk. 2398. Sk. 2970. Sk. 2942. Sk. 2925. Sk. 2496. Sk. 2388. Sk. 2385. Sk. 2368/1. Sk. 2394. Sk. 2350/2. Sk. 2382/2. Sk. 2379/2. Sk. 2367. Sk. 2360/1. Sk. 2351. Sk. 2350. Sk. 2331. Sk. 2330. Sk. 2329. Sk. 2328. Sk. 2325. Sk. 2315/1. Sk. 2310/1. Sk. 2307. Sk. 2302/1. Sk. 2298/1. Sk. 2304. Sk. 2303. Sk. 2302. Sk. 2282/1. Sk. 2195. Sk. 2193. Sk. 2183. Sk. 2154. Sk. 2150. Sk. 2139. Sk. 2215. Sk. 2210. Sk. 2207. Sk. 2205. Sk. 2200. Sk. 2197. Sk. 2194. Sk. 2153. Sk. 2149. Sk. 2152. Sk. 2151. Sk. 2138. Sk. Zambak Cd. 2946. Sk. 2943. Sk. 2926. Sk. 2922. Sk. 2848. Sk. 2812. Sk. 2811. Sk. 2524. Sk. 2816. Sk. 2815. Sk. 2813. Sk. 2494. Sk. 2137. Sk. 2301. Sk. 2846. Sk. 2354/1. Sk. 2370. Sk. 2310. Sk. 2299. Sk. 2879. Sk. 2880. Sk. 2885. Sk. 2891. Sk. 2892. Sk. 2893. Sk. 2894. Sk. 2895. Sk. 2896. Sk. 2938. Sk. 2939. Sk. 2940. Sk. 2941. Sk. Adnan Menderes Blv. Akansu Cd. Fener Cd. İnönü Blv. Kıray Cd. 2937. Sk. 2971. Sk. Ege Cd. 2979. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2155. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2182. Sk. 2168 Sk. 2186. Sk. 2187. Sk. 2189. Sk. 2190. Sk. 2192. Sk. 2208. Sk. 2214. Sk. 2216. Sk. 2255. Sk. 2256. Sk. 2257. Sk. 2258. Sk. 2259. Sk. 2260. Sk. 2261. Sk. 2262. Sk. 2263. Sk. 2265. Sk. 2267. Sk. 2282. Sk. 2283. Sk. 2286. Sk. 2287. Sk. 2288. Sk. 2289. Sk. 2290. Sk. 2291. Sk. 2292. Sk. 2298. Sk. 2305. Sk. 2306. Sk. 2313. Sk. 2314. Sk. 2322. Sk. 2326. Sk. 2356. Sk. 2357. Sk. 2359. Sk. 2368. Sk. 2369. Sk. 2372. Sk. 2380. Sk. 2375. Sk. 2376. Sk. 2377. Sk. 2378. Sk. )

Mersindere Mh. ( 3510. Sk. 3596. Sk. 3593. Sk. 3589. Sk. 3569. Sk. 3566. Sk. 3530. Sk. 3529. Sk. 3528. Sk. 3517. Sk. 3516. Sk. 3511. Sk. Beton Köprü Cd. 3578. Sk. 3577. Sk. 3576. Sk. Elman Cd. 3584. Sk. 3581. Sk. 3575. Sk. 3542. Sk. 3541. Sk. 3540. Sk. 3539. Sk. 3538. Sk. 3537. Sk. 3536. Sk. 3534. Sk. 3533. Sk. 3524. Sk. 3527. Sk. 3563. Sk. 3503. Sk. Kavakdere Cd. 3502. Sk. 3509. Sk. 3533/1. Sk. 3719. Sk. 3515. Sk. 3504. Sk. 3514. Sk. 3531. Sk. 3564. Sk. 3513. Sk. 3532. Sk. 3520 3526 )

Çamlık Mh. ( 501. Sk. 502. Sk. 513. Sk. 514. Sk. 515. Sk. 516. Sk. Adnan Menderes Blv. Karakuyu Cd. 505. Sk. 506. Sk. 507. Sk. 508. Sk. 509. Sk. 490. Sk. 491. Sk. 496. Sk. 497. Sk. 504. Sk. 510. Sk. 511. Sk. 512. Sk. 490/1. Sk. 493. Sk. 494. Sk. 495. Sk. 502/1. Sk. 492/1 Sk. 501 Sk. )

Efeler Mh. ( 1415. Sk. 1444. Sk. 1520. Sk. 1528. Sk. 1532. Sk. 1534. Sk. 1544. Sk. 1555. Sk. 1559. Sk. 1562. Sk. Adnan Menderes Blv. Ege Cd. Fener Cd. Koca Mustafa Cd. 1550. Sk. 1442. Sk. 1443. Sk. 1510. Sk. 1511. Sk. 1512. Sk. 1514. Sk. 1515. Sk. 1516. Sk. 1519. Sk. 1521/1. Sk. 1522. Sk. 1523. Sk. 1529. Sk. 1530. Sk. 1535. Sk. 1536. Sk. 1537. Sk. 1538. Sk. 1539. Sk. 1540. Sk. 1541. Sk. 1542. Sk. 1543. Sk. 1545. Sk. 1546. Sk. 1547. Sk. 1548. Sk. 1549. Sk. 1551. Sk. 1553. Sk. 1557. Sk. 1558. Sk. 1561. Sk. 1563. Sk. 1580. Sk. 1581. Sk. 1582. Sk. 1583. Sk. 1586. Sk. 1587. Sk. 1588. Sk. 1589. Sk. 1590. Sk. 1593. Sk. 1594. Sk. 1598. Sk. 1600. Sk. 1601. Sk. 1602. Sk. 1603. Sk. 1604. Sk. 1610. Sk. 1611. Sk. 1611/3. Sk. 1611/4. Sk. 1613. Sk. 1615. Sk. 1618. Sk. 1619. Sk. 1620. Sk. 1621. Sk. 1622. Sk. 1627. Sk. 1628. Sk. 1629. Sk. 1630. Sk. Batı Cd. Oruç Reis Cd. 1445. Sk. 1446. Sk. 1447. Sk. 1448. Sk. 1449. Sk. 1521. Sk. 1543/1. Sk. 1554. Sk. 1555/1. Sk. 1556. Sk. 1603/1. Sk. 1603/2. Sk. 1605/1. Sk. 1616. Sk. 1623. Sk. 1626. Sk. 1650 1651. Sk. 1651/1. Sk. 1651/2. Sk. 1651/3. Sk. 1651/5. Sk. 1651/6. Sk. 1652. Sk. 1652/1. Sk. 1652/2. Sk. 1654. Sk. 1695. Sk. 1704. Sk. 1712. Sk. Kalender Cd. Tekağaç Cd. Tütüncüler Cd. İmbat Cd. 1605. Sk. 1606. Sk. 1679. Sk. 1680. Sk. 1614. Sk. 1610/2. Sk. 1651/9. Sk. 1651/8. Sk. 1651/7. Sk. Türkoğlu Cd. 1706. Sk. 1540/1. Sk. 1611/2. Sk. 1610/1. Sk. 1533. Sk. 1450. Sk. 1609. Sk. 1531/1. Sk. 1531. Sk. 1537/1. Sk. 1539/1. Sk. 1544/1. Sk. 1552. Sk. 1553/1. Sk. 1592. Sk. 1597/1. Sk. 1604/1. Sk. 1606/1. Sk. 1631. Sk. 1661. Sk. 1672. Sk. 1665. Sk. 1678. Sk. 1673. Sk. 1690. Sk. 1692. Sk. 1691. Sk. 1691. Sk. 1696. Sk. 1694. Sk. 1711. Sk. Beşparmak Cd. 1636 Sk. 1633 Sk. 619. Sk. 1635. Sk. Nisan 19. Sk. Koca Mustafa Cd. Türkoğlu Cd. 1651. Sk. 1577. Sk. 1597. Sk. 1681. Sk. 1578. Sk. 1579/1. Sk. 1612. Sk. 1652/4. Sk. 1654/2. Sk. 1650/2. Sk. 1663. Sk. 1666. Sk. 1668. Sk. 1584. Sk. 1654/1. Sk. 1652/3. Sk. 1650/1. Sk. 1662. Sk. 1664. Sk. 1667. Sk. 1700. Sk. 1611/1. Sk. 1595. Sk. 1613/1. Sk. 1656. Sk. 1657. Sk. 1659. Sk. 1660. Sk. 1670. Sk. 1677. Sk. 1675. Sk. 1674. Sk. 1682. Sk. 1687. Sk. 1686. Sk. 1684. Sk. 1616/1. Sk. 1677/2. Sk. 1356/1. Sk. 1506/1. Sk. 1520/1. Sk. 1607. Sk. 1624. Sk. 1625/1. Sk. 1654/3. Sk. 1655. Sk. 1658. Sk. 1659/1. Sk. 1671. Sk. 1669. Sk. 1676. Sk. 1677/1. Sk. 1683. Sk. 1685. Sk. 1701. Sk. 1702. Sk. 1707. Sk. 1710. Sk. 1713. Sk. 1517. Sk. 1657 Sokak 5252 Sk. 5251 Sk. 5261 Sk. 5263 Sk. 5252 Sk. 5267 Sk. 5261 Sk. 5259 Sk. 5263 Sk. 5251 Sk. 5263 Sk. 5259 Sk. 5253 Sk. 5263 Sk. 5257 Sk. 5251 Sk. 5258 Sk. 5251 Sk. 5261 Sk. 5251 Sk. 5251 Sk. 5261 Sk. 5267 Sk. 5251 Sk. 5253 Sk. 5251 Sk. 5251 Sk. 5256 Sk. 5256 sK. 1658 Sk. 5258 Sk. 5255 Sk. 5255 Sk. 5253 Sk. 5289 Sk. 1605/1 1616 Sk. 5273 Sk. 5271 Sk. )

Yalıköy Mh. ( Demirhoca Cd. Güneş Sk. Kavak Sk. Leylak Sk. Menekşe Sk. Orkide Sk. Selvi Sk. Tutay Cd. Çınar Sk. İnci Sk. Derya Sk. Kanarya Sk. Tiryaki Cd. Sulubatak Sk. Manolya Sk. Çimen Sk. Çınardere Cd. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197675

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mavişehir Mh. ( 3050. Sk. 3051. Sk. 3051/1. Sk. 3051/2. Sk. 3051/3. Sk. 3051/4. Sk. 3051/5. Sk. 3052. Sk. 3053. Sk. 3054. Sk. 3055. Sk. 3057. Sk. 3058. Sk. 3050. Sk. 3051. Sk. 3051/1. Sk. 3051/2. Sk. 3051/3. Sk. 3051/4. Sk. 3051/5. Sk. 3052. Sk. 3053. Sk. 3054. Sk. 3055. Sk. 3057. Sk. 3058. Sk. 3060. Sk. 3061. Sk. 3100. Sk. 3101. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 3105. Sk. 3106. Sk. 3107. Sk. 3108. Sk. 3109. Sk. 3110. Sk. 3111. Sk. 3112. Sk. 3115. Sk. 3116. Sk. 3118. Sk. 3119. Sk. 3120. Sk. 3121. Sk. 3122. Sk. 3150. Sk. 3151. Sk. 3152. Sk. 3153. Sk. 3154. Sk. 3155. Sk. 3156. Sk. 3157. Sk. 3158. Sk. 3159. Sk. 3300. Sk. 3304. Sk. 3305. Sk. 3402. Sk. 3405. Sk. 3406. Sk. 3407. Sk. 3408. Sk. 3409. Sk. 3410. Sk. 3411. Sk. 3412. Sk. 3420. Sk. Kamacı Cd. Mavişehir Cd. Tepe Önü Sitesi 1. Sk. Tepe Önü Sitesi 2. Sk. Tepe Önü Sitesi 3. Sk. Tepe Önü Sitesi 4. Sk. Tepe Önü Sitesi 5. Sk. Tepe Önü Sitesi 6. Sk. Tepe Önü Sitesi 7. Sk. Tepe Önü Sitesi 8. Sk. Tepe Önü Sitesi 9. Sk. 3401. Sk. 3117. Sk. 3155 Sk. AŞIK CAD. Aşık Cd. 3048 Sk. 3420 3019. Sk. 3306. Sk. 3059. Sk. 3404. Sk. 3400. Sk. 3041. Sk. 3025. Sk. 3307. Sk. 3302. Sk. 3301. Sk. Öge Cd. Yarmacı Cd. Köroğlu Cd. 3419. Sk. 3418. Sk. 3417. Sk. 3416. Sk. 3403. Sk. 3160. Sk. 3113. Sk. 3052/5. Sk. 3052/4. Sk. 3052/3. Sk. 3052/1. Sk. 3049. Sk. 3048. Sk. 3029. Sk. 3024. Sk. 3021. Sk. 3018. Sk. 3050/1. Sk. 3044. Sk. 3045. Sk. 3046. Sk. Kıray Cd. 3420 Atatürk Blv. 2465. Sk. 3003. Sk. 3004. Sk. 3005. Sk. 3006. Sk. 3007. Sk. 3050/2. Sk. 3008. Sk. 3009. Sk. 3010. Sk. 3011. Sk. 3012. Sk. 3013. Sk. 3014. Sk. 3015. Sk. 3016. Sk. 3017. Sk. 3020. Sk. 3022. Sk. 3023. Sk. 3026. Sk. 3027. Sk. 3028. Sk. 3030. Sk. 3031. Sk. 3032. Sk. 3033. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. 3038. Sk. 3039. Sk. 3040. Sk. 3042. Sk. 3047. Sk. )

Akköy Mh. ( TAŞBURUN TOPRAK REFORMU taşburun toprak reformu Kabahayıt Sk. 4503. Sk. Taşburun Bozdoğan Madran Sitesi Sk. 4519. Sk. 4517. Sk. 4516. Sk. 4514. Sk. 4513. Sk. 4512. Sk. 4511. Sk. 4510. Sk. 4509. Sk. 4508. Sk. 4507. Sk. 4506. Sk. 4504. Sk. Taşburun Toprak Reformu Sk. Taşburun Milettur Sk. Başaran Sk. Eserkent Sk. Onurkent Sk. Koca Bahçe Sk. Akköy Balıkçı Barınağı )

Hisar Mh. ( Kıray Cd. Didim Güllübahçe Yolu 2981. Sk. 2983. Sk. 2984. Sk. 2985. Sk. 2986. Sk. 2987. Sk. 2988. Sk. 2989. Sk. 2990. Sk. 2991. Sk. 2392. Sk. 2422. Sk. 2461. Sk. 2220. Sk. 2465. Sk. 2918. Sk. 2975. Sk. 2977. Sk. 2978. Sk. 2980. Sk. 2982. Sk. Kamacı Cd. Sarı Zeybek Cd. 2454. Sk. 2420. Sk. 2428. Sk. 2429. Sk. 2429/1. Sk. 2430. Sk. 2431. Sk. 2435. Sk. 2436. Sk. 2441. Sk. 2442. Sk. 2446. Sk. 2447. Sk. 2449. Sk. 2450. Sk. 2451. Sk. 2452. Sk. 2454/1. Sk. 2455. Sk. 2457. Sk. 2458. Sk. 2464. Sk. 2466. Sk. Kültür Cd. 2974. Sk. 2993. Sk. 2994. Sk. 2995. Sk. 2996. Sk. 2997. Sk. 2998. Sk. 2999. Sk. 2224. Sk. 2425. Sk. 2426. Sk. 2432. Sk. 2437. Sk. 2438. Sk. 2453. Sk. 2460. Sk. 2463. Sk. 2973. Sk. Kehribar Cd. İslam Yoran Küme Evleri 2456. Sk. 2468. Sk. 2471. Sk. 2480. Sk. 2467. Sk. Yürekli Cd. 2394/3. Sk. 2439. Sk. 2442/2. Sk. 2442/1. Sk. 2443. Sk. 2445/1. Sk. 2469. Sk. 2470. Sk. 2474. Sk. 2476. Sk. 2478. Sk. 2489. Sk. 2223. Sk. 2225. Sk. 2392/1. Sk. 2394. Sk. 2397. Sk. 2403. Sk. 2411. Sk. 2419. Sk. 2427. Sk. 2433. Sk. 2391. Sk. 2417. Sk. 2421. Sk. 2444. Sk. Apollon Cd. YÜREKLİ CAD 2482 Sk. AŞIK 2978 6721 Sk. 6336 Sk. )

Yalıköy Mh. ( 6718 Sk. 3620. Sk. Ceylan Sk. Futbol Sk. Yalıköy Küme Evleri Yeşil Sk. Toprak Cd. Tiryaki Cd. Şafak Sk. Gül Sk. Dilek Sk. Aslı Cd. İsmail Hakkı Sk. Yalı Sk. Park Sk. Papatya Sk. Okul Sk. Lale Sk. Karanfil Sk. Güneş Sk. Gap Cd. Ebecik Cd. Dere Cd. Cami Sk. Club Tarhan Otel Personel Lojmanları İçi Yolu Demirci Sk. Sevgi Sk. Rüzgar Sk. 3642. Sk. Nergis Sk. Çiçek Sk. Atatürk Cd. 3629. Sk. )

Mersindere Mh. ( 3625 Sokak 3714. Sk. 3703/1. Sk. 3657. Sk. 3718. Sk. 3701/1. Sk. 3505/1. Sk. 3512. Sk. 3585. Sk. 3712. Sk. 3584 Sk. Atatürk bulvarı 3584 Sk. Ormancı Cd. 3717. Sk. 3692/1. Sk. 3626. Sk. 3664. Sk. 3663. Sk. 3662. Sk. 3661. Sk. 3660. Sk. 3659. Sk. 3658. Sk. 3656. Sk. 3655. Sk. 3654. Sk. 3653. Sk. 3652. Sk. Atatürk Blv. 3620. Sk. 3667. Sk. 3627. Sk. 3716. Sk. 3710. Sk. 3709. Sk. 3708. Sk. 3707. Sk. 3706. Sk. 3705. Sk. 3703. Sk. 3701. Sk. 3692. Sk. 3682. Sk. 3680. Sk. 3679. Sk. 3678. Sk. 3677. Sk. 3676. Sk. 3675. Sk. 3674. Sk. 3673. Sk. 3672. Sk. 3671. Sk. 3670. Sk. 3625. Sk. 3624. Sk. 3623. Sk. 3622. Sk. 3621. Sk. 3619. Sk. 3618. Sk. 3610. Sk. 3609. Sk. 3608. Sk. 3607. Sk. 3588. Sk. 3587. Sk. 3517. Sk. 3511. Sk. 3507. Sk. 3506. Sk. Romanyalı Cd. Kocalar Cd. Arguvan Cd. 3617. Sk. 3616. Sk. 3615. Sk. 3614. Sk. 3613. Sk. 3612. Sk. 3611. Sk. Didim Güllübahçe Yolu 3713. Sk. 3698. Sk. 3694. Sk. 3690. Sk. 3578. Sk. 3577. Sk. 3576. Sk. Elman Cd. 3711. Sk. 3700. Sk. 3699. Sk. 3697. Sk. 3696. Sk. 3695. Sk. 3693. Sk. 3691. Sk. 3689. Sk. 3688. Sk. 3687. Sk. 3686. Sk. 3681. Sk. 3669. Sk. 3584. Sk. 3583. Sk. 3582. Sk. 3581. Sk. 3580. Sk. 3579. Sk. 3575. Sk. Elman Cd. 3556. Sk. 3555. Sk. 3554. Sk. 3553. Sk. 3552. Sk. 3551. Sk. 3550. Sk. 3549. Sk. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3197893

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ata OSB

Karpuzlu'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3198169

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akçaabat Mh. ( Ören Sk. Yukarı Sk. Aşağı Sk. )

Gölcük Mh. ( Gölcük Köyü Yolu Kışla Sk. Merkez Sk. Tepeköy Sk. Çine Karpuzlu Yolu Gölcük Köprüsü )

Ulukonak Mh. ( Çine Karpuzlu Yolu Ulukonak Sk. )

Bayraktepe Mh. ( Ulukonak Sk. )

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3198360

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mursallı Mh. ( Cumhuriyet Meydanı Coşkun Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Sk. Ege Cd. Bozok Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. Üzümlü Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Şehitler Sk. Özden Sk. Yıldız Sk. Vişne Sk. Uzun Sk. Taşkın Sk. Tarassut Sk. Okul Sk. Kilise Sk. Kunuri Sk. Karanfil Sk. Kaldırım Sk. Cami Gç. Lozan Zafer Cd. Morkent 1. Sk. Morkent 2. Sk. Işık Sk. Fabrika Sk. )

Üzümlü Mh. ( Okul Cd. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3198689

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kardeşköy Mh. ( İzmir Blv. )

Mimar Sinan Mh. ( 2451. Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3198793

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Değirmendere Mh.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3198794

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yavansu Mh. ( Yeşil Site Zümrüt Sk. Yeşil Site Menekşe Sk. Yeşil Site Lale Sk. Yeşil Site Çınar Sk. Yeşil Site Çimen Sk. Yeşil Site Zübeyde Hanım Sk. Yeşil Site Zambak Sk. Yeşil Site Yasemin Sk. Yeşil Site Sultan Selim Sk. Yeşil Site Sarmaşık Sk. Yeşil Site Papatya Sk. 4069. Sk. Yeşil Site Nergiz Sk. Yeşil Site Gül Sk. Yeşil Site Gonca Sk. 582. Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3198797

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Değirmendere Mh. ( 582. Sk. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3198798

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Değirmendere Mh.