15 Eylül 2024 tarihinde Aydın'ın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilecek şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanacaktır. Aydem Elektrik (ADM) tarafından güncellendi

İşte detaylı kesinti programı:

Kesinti Süresi: 10:00 - 14:00

10:00 - 14:00 Kesinti ID: 3092632

Germencik ilçesinin Neşetiye Mahallesi'nde, Pazaryolu Sokak, Hilal Sokak, Atatürk Caddesi ve çevresindeki sokaklarda 10:00 ile 14:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Ayrıca, Dereköy Mahallesi de etkilenmektedir. Vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamak için önceden hazırlıklı olmaları tavsiye edilir.

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 09:00 - 09:30

09:00 - 09:30 Kesinti ID: 3094264

Kesinti Süresi: 18:00 - 18:30

Kesinti ID: 3094266

Efeler ilçesindeki Ata Organize Sanayi Bölgesi'nde (Astim 3. Cadde) iki ayrı kısa süreli su kesintisi planlanmıştır. İlk kesinti sabah 09:00'da başlayacak ve 30 dakika sürecektir. İkinci kesinti ise akşam 18:00'de başlayacak ve 30 dakika sürecektir. Bu süre zarfında bölgedeki işletmeler ve çalışanlar su ihtiyaçlarını önceden planlamalıdır.

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 08:30 - 10:00

08:30 - 10:00 Kesinti ID: 3094805

Nazilli ilçesinde, Cumhuriyet Mahallesi (Nazilli Devlet Hastanesi Ek Binası ve çevresi), Karaçay Mahallesi ve Şirinevler Mahallesi'nde 08:30 ile 10:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların, sabah saatlerinde suyu kullanma ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli önlemleri alması önerilir.

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 10:00 - 11:30

Kesinti ID: 3094819

Kesinti Süresi: 12:00 - 13:00

Kesinti ID: 3094821 Manisa'da minikler için anlamlı proje

Kesinti Süresi: 13:00 - 14:00

Kesinti ID: 3094829

Kesinti Süresi: 14:00 - 15:00

Kesinti ID: 3094831

Kesinti Süresi: 09:00 - 09:30

Kesinti ID: 3095318

Nazilli'de Altıntaş Mahallesi (Uzun Çarşı Caddesi ve çevresi) ve Turan Mahallesi (Namık Kemal Caddesi) gibi bölgelerde çeşitli saat dilimlerinde su kesintileri uygulanacaktır. Özellikle saat dilimlerini takip ederek su ihtiyacınızı planlamak önemli olacaktır.

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 09:00 - 09:30

09:00 - 09:30 Kesinti ID: 3095318

Nazilli ilçesindeki Yeşil Mahallesi'nde geniş bir bölgede 09:00 ile 09:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'nde de benzer bir kesinti yaşanacaktır. Vatandaşların sabah saatlerinde su ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmaları önerilir.

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti Süresi: 10:00 - 13:00

10:00 - 13:00 Kesinti ID: 3095644

Söke ilçesinin Fevzipaşa Mahallesi (Söke Belediyesi Asri Mezarlığı) ve Atatürk Mahallesi'nde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Bu süre zarfında, etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların su ihtiyaçlarını karşılamak için önceden hazırlıklı olmaları gerekmektedir.