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Aydın su kesintisi sorgulama ekranı 16 Ocak 2025: Kuyucak'ta su kesintisi var mı?

Aydın su kesintisi sorgulama ekranı 16 Ocak 2025: Kuyucak'ta su kesintisi var mı?

Bayraklıdede Mh. ( 462. Sk. Burkay Sitesi Küme Evleri Adakule Sitesi ve Civarı Küme Evleri Kuştur Cd. 483 Özdostlar Sitesi Küme Evleri Şahinköy Villaları Küme Evleri 485. Sk. Yamaçköy Villaları Küme Evleri 463. Sk. Ege Menderes Sitesi Küme Evleri Samyeli Konut Yapı Kooperatifi Küme Evleri 462. Sk. Burkay Sitesi Küme Evleri Adakule Sitesi ve Civarı Küme Evleri Kuştur Cd. 483 Özdostlar Sitesi Küme Evleri Şahinköy Villaları Küme Evleri 485. Sk. Yamaçköy Villaları Küme Evleri 463. Sk. Ege Menderes Sitesi Küme Evleri Samyeli Konut Yapı Kooperatifi Küme Evleri Kuştur Cd. 1. Sk. Zinos Otel Yolu Sk. Bahçecik Boğazı Yolu Sk. 440. Sk. Turgut Özal Blv. 4. Sk. Selçuk Blv. 1. Sk. 460. Sk. Selçuk Blv. Hasan Çetiner Sk. 487. Sk. Turgut Özal Blv. 397 sokak 396 Kuştur Cad. 1. Sk. 472. Sk. 468. Sk. 463. Sk. 463. Sk. )

Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 16 Ocak 2025 Perşembe günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

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