Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 16 Ocak 2025 Perşembe günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189407
- Saat : 10:00 - 13:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ege Mh. ( 470 523. Sk. 407. Sk. 404. Sk. 405. Sk. Azimkent Küme Evleri 712. Sk. 470 523. Sk. 407. Sk. 404. Sk. 405. Sk. Azimkent Küme Evleri 712. Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3189652
- Saat : 10:00 - 16:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazandere Mh. ( Kazandere Sk. )
Haydere Mh. ( Kocakır Sk. )
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3190008
- Saat : 12:00 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Amasya Mh. ( Cımbılaz Sk. Kazanbükü Mezrası Sk. Sırma Mezrası Sk. Yaylalar Sk. Merkez Küme Evleri Sk. )
Asma Mh. ( Asma Sk. Sarı Alan Sk. Kovanlık Gediği Sk. )
Çamlıdere Mh. ( Bulaylı Sk. Sipahiler Sk. Kale Sk. Yayla Sk. Çamlıdere Merkez Küme Evleri Merkez Küme Evleri )
Dömen Mh. ( Dömen Sk. )
Dutağaç Mh. ( Dutağaç Sk. )
Güney Mh. ( Kundurlar Sk. )
Güre Mh. ( Malküpü Sk. )
Haydere Mh. ( Kocakır Sk. Sıramelengeç Sk. Dökük Merkez Küme Evleri Sk. Göller Merkez Küme Evleri Sk. Kirişli Merkez Küme Evleri Sk. Sığırönü Merkez Küme Evleri Sk. Çarşı Merkez Küme Evleri Sk. Kirişli Merkez Küme Evleri Dökük Merkez Küme Evleri Göller Merkez Küme Evleri )
Hışımlar Mh. ( Çırpılar Sk. Avdullar Sk. Değirmendere Sk. Merkez Küme Evleri Sk. Merkez Küme Evleri Yeni Sk. Olukdere Sk. )
Kakkalan Mh. ( Bozdoğan Yatağan Yolu Çaputluçam Küme Evleri Merkez Küme Evleri )
Kamışlar Mh. ( Soğuk Kuyu Sk. Merkez Küme Evleri Sk. )
Karaahmetler Mh. ( Aşağıdere Sk. Merkez Küme Evleri Sk. KARAAHMETLER KÖY YOLU )
Kavaklı Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu Kavaklı Sk. )
Kazandere Mh. ( Kazandere Sk. )
Kılavuzlar Mh. ( Yukarı Sk. Merkez Küme Evleri Sk. Merkez Küme Evleri )
Kızılca Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. Saraçlar Sk. Merkez Küme Evleri )
Koyuncular Mh. ( Koyuncular Sk. )
Olukbaşı Mh. ( Olukbaşı Sk. )
Örentaht Mh. ( Bozdoğan Yatağan Yolu Anzıbağı Sk. Gölbelen Sk. Adadere Sk. Toyran Sk. Merkez Küme Evleri Sk. )
Örmepınar Mh. ( Karagöl Sk. Örmepınar Sk. Gozyeri Sk. Belen Sk. Hıdırlar Sk. )
Örtülü Mh. ( Ericek Sk. Kayır Sk. )
Osmaniye Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu Osmaniye Sk. )
Pınarlı Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu 1. Merkez Küme Evleri Karadut Sk. Merkez Küme Evleri Sk. KÖY YOLU )
Seki Mh. ( Seki Sk. )
Sırma Mh. ( Merkez Küme Evleri Kayırlı Sk. Tefre Sk. Merkez Küme Evleri Sk. )
Yaka Mh. ( Yaka Sk. YAKAKÖY KÖY YOLU )
Yazıkent Mh. ( 3/3. Sk. 7. Sk. 8. Sk. Mürşide Akçay Cd. Pazar Sk. 16. Sk. Atatürk Cd. Sağlık Cd. 15/1. Sk. 6/1. Sk. Kızılçakır Küme Evleri Kocakır 1. Küme Evleri 4. Gündoğdu Sk. Paldımlık Küme Evleri 13. Sk. 14. Sk. 1. Sk. 10. Sk. 10/1. Sk. 11. Sk. 11/2. Sk. 12. Sk. 13/1. Sk. 3. Sk. 3. Çk. 3/2. Sk. 6. Sk. 5. Sk. 6/4. Sk. 8/1. Sk. 8/2. Sk. 9. Sk. Cumhuriyet Meydanı Emenni Küme Evleri Mehmet Özbay Cd. Sünnetli Küme Evleri )
Hıdırbaba Mh. ( Bozdoğan Yatağan Yolu Karakaş Sk. Mezarlık Sk. Sebil Cd. Ahmet Yokusu Sk. 41. Sk. Beşoluk Sk. Hıdırbaba Cami Sk. Dikilitaş Sk. Koca İrim Sk. Çaputluçam Küme Evleri Hıdırbaba Yaylakavağı Küme Evleri )
Cumhuriyet Mh. ( Çaputluçam Küme Evleri Deveci Çk. Sk. Sepetler Sk. Muğla Cd. Kahveönü Sk. Gençlik Sk. Değirmen Sk. )
Yeşil Yenice Mh. ( Yenice Sk. )
Esenköy Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu )
Beğerli Mh.
Yeni Mh. ( Bentbaşı Küme Evleri Yeni Sanayi Cd. Azizler Sk. Akçay Birinci Kümesi Küme Evleri 32. Sk. 30. Sk. 29. Sk. 28. Sk. 27. Sk. 26. Sk. 25. Sk. 24. Sk. 23. Sk. 22. Sk. 21. Sk. 33. Sk. 34. Sk. 35. Sk. 36. Sk. Atatürk Cd. Enstitü Sk. Mimar Sinan Cd. Muğla Cd. 31. Sk. Milli Egemenlik Sk. Yazıkent Cd. Adnan Menderes Blv. Mera Küme Evleri 19. Sk. Bizimevler Cd. Girme Kırı Küme Evleri Pınar Sk. Üniversite Cd. Üst Sanayii Sk. Orta Sanayi Sk. Küçük Sanayi Sk. Alt Sanayi Sk. 18. Sk. 17. Sk. 16. Sk. 15. Sk. 14. Sk. )
Akseki Mh. ( Akseki Sk. )
Alamut Mh. ( Bozdoğan Nazilli Yolu Alamut Sk. )
Alhisar Mh. ( Merkez Küme Evleri Sk. Alyürek Sk. Memişler Sk. Hisardere Sk. )
Altıntaş Mh. ( Bozdoğan Yatağan Yolu Aşağı Sk. Orta Sk. Yukarı Sk. Beylikdere Sk. Bulgur Yaylası Sk. Kovalan Sk. KÖY YOLU )
Yeniköy Mh. ( Yeniköy Sk. )
Yeşilçam Mh. ( Bozdoğan Yatağan Yolu Yeşilçam Sk. Arpaalan Sk. Küme Evleri 1. Sk. Hacıosmanlar Sk. Küme Evleri 2. Sk. Toyran Sk. )
Ziyaretli Mh. ( Ziyaretli Köyü Yolu Merkez Küme Evleri Sk. Bozdoğan Nazilli Yolu Merkez Küme Evleri - Dörtağaçlar Mevkii Sk. Merkez Küme Evleri köy yolu )
Karabağlar Mh. ( Karabağlar Sk. Merkez Küme Evleri Karabağlar Sk. Ziyaretli Köyü Yolu )
Akçay Mh. ( KÖY YOLU Girme Kırı Küme Evleri Hoca Ahmet Yesevi Sk. Okullar Cd. Güller Yakası Sk. Zeytin Sk. Eski Muhacirler Sk. 63. Sk. 64. Sk. 65. Sk. Akçay Birinci Kümesi Küme Evleri Taşköprü Küme Evleri Arıkaltı Küme Evleri Demirci Kuyusu Küme Evleri )
Çarşı Mh. ( Şehit Üsteğmen Yüksel Çankaya Sk. 5. Sk. Tevfik Oktay Sk. Kuvayi Milliye Sk. Fillikçioglu Sk. Bayramoğlu Sk. 8. Sk. Yazıkent Cd. Öğretmenler Sk. Çarşı Cd. Toker Sk. Sebil Cd. Sanayi Sk. Okullar Cd. Numan Sk. Muğla Cd. Mezbaha Sk. Lale Sk. Kardeşler Sk. Hükümet Cd. Höceki Sk. Demirciler Sk. Bozdoğan Yatağan Yolu Barbaros Sk. Atatürk Cd. Aksu Sk. )
Eymir Mh. ( EYMİR MAH İÇ YOLU Kocabıçak Kuyusu Küme Evleri Soğuk Kuyu Sk. Bozsan Sk. Mescit Sk. Merkez Küme Evleri 61. Sk. Okul Cd. Uzunlar Sk. Andır Sk. )
Karacasu'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191031
- Saat : 9:00 - 10:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bereketli Mh. ( Eşekkıran Hacı Ahmet Yaylası Eşekkıran Hacı Ahmet Yaylası )
Alemler Mh. ( Alemler Sk. ALEMLER MAH. KÖY YOLU Alemler Sk. ALEMLER MAH. KÖY YOLU )
Kuşadası'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191226
- Saat : 10:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bayraklıdede Mh. ( 462. Sk. Burkay Sitesi Küme Evleri Adakule Sitesi ve Civarı Küme Evleri Kuştur Cd. 483 Özdostlar Sitesi Küme Evleri Şahinköy Villaları Küme Evleri 485. Sk. Yamaçköy Villaları Küme Evleri 463. Sk. Ege Menderes Sitesi Küme Evleri Samyeli Konut Yapı Kooperatifi Küme Evleri 462. Sk. Burkay Sitesi Küme Evleri Adakule Sitesi ve Civarı Küme Evleri Kuştur Cd. 483 Özdostlar Sitesi Küme Evleri Şahinköy Villaları Küme Evleri 485. Sk. Yamaçköy Villaları Küme Evleri 463. Sk. Ege Menderes Sitesi Küme Evleri Samyeli Konut Yapı Kooperatifi Küme Evleri Kuştur Cd. 1. Sk. Zinos Otel Yolu Sk. Bahçecik Boğazı Yolu Sk. 440. Sk. Turgut Özal Blv. 4. Sk. Selçuk Blv. 1. Sk. 460. Sk. Selçuk Blv. Hasan Çetiner Sk. 487. Sk. Turgut Özal Blv. 397 sokak 396 Kuştur Cad. 1. Sk. 472. Sk. 468. Sk. 463. Sk. 463. Sk. )
Türkmen Mh. ( Gazibeğendi Blv. )
Didim'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191240
- Saat : 9:00 - 14:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet Mh. ( 1006/1. Sk. 1019. Sk. 1018. Sk. 1017. Sk. 1012. Sk. 1007. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1009. Sk. Yoran Cd. Esentepe Cd. 1020. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1003/1. Sk. 1006. Sk. 1002/5. Sk. 1005 Sk. 1006/1. Sk. 1019. Sk. 1018. Sk. 1017. Sk. 1012. Sk. 1007. Sk. 1003. Sk. 1004. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1009. Sk. Yoran Cd. Esentepe Cd. 1020. Sk. 1011. Sk. 1010. Sk. 1003/1. Sk. 1006. Sk. 1002/5. Sk. 1005 Sk. )
Hisar Mh.
Buharkent'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191416
- Saat : 10:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ericek Mh. ( Ericek Sk. )
Muratdağı Mh. ( Muratdağı Sk. )
Buharkent'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191423
- Saat : 10:00 - 15:30
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gündoğan Mh. ( GÜNDOĞAN TAŞOLUK YOLU Gündoğan Sk. )
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191473
- Saat : 11:00 - 17:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mursallı Mh. ( Göl Sk. Fabrika Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Sk. Ayna Sk. Atatürk Cd. Arapkuyu Küme Evleri Kızıltepe Sk. Binat Sk. Bozok Sk. Hakim Faruk Öztürk Sk. Karabekir Cd. Birge Sk. Morkent 1. Sk. Ege Cd. İzmir Söke Yolu Coşkun Sk. Yıldız Sk. Yeni Sk. Ufuk Sk. Taşkın Sk. Tarassut Sk. Serdar Sk. Savaş Sk. Profösör Hüseyin Vural Sk. Kaldırım Sk. Hakim Şemsettin Güney Sk. )
Üzümlü Mh.
Germencik'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID : 3191475
- Saat : 12:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dağyeni Mh. ( Söğütalanı Sk. )