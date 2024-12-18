Aydın’da Çarşamba günü boyunca az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 11-18°C arasında değişecek, nem oranı akşam saatlerinde artış gösterecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

İşte saatlik detaylar:

09.00 - 12.00 | Az bulutlu sabah

Sabah saatlerinde Aydın’da gökyüzü az bulutlu olacak. Sıcaklık 13°C, hissedilen sıcaklık aynı seviyede. Nem oranı %54, bu da sabah saatlerinde rahat bir hava koşulu sağlayacak. Rüzgar ortalama 5 km/sa, maksimum ise 16 km/sa hızla esecek. Güne erken başlayanlar için ideal bir hava bekleniyor.

12.00 - 15.00 | Günün en sıcak saatleri

Öğle saatlerinde hava az bulutlu kalmaya devam edecek ve sıcaklık 18°C ile günün en yüksek seviyesine ulaşacak. Hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %53 ile hava kuru ve rahat hissedilecek. Rüzgar ise ortalama 3 km/sa, maksimum 17 km/sa hızla hafif esintiler sunacak. Açık hava aktiviteleri için uygun bir zaman dilimi.

15.00 - 18.00 | Hafif serinlik

Öğleden sonra sıcaklıklar 15°C’ye düşecek ancak hissedilen sıcaklık değişmeyecek. Nem oranı %70’e çıkarak havayı biraz daha nemli hissettirebilir. Rüzgar hızı ortalama 2 km/sa, maksimum 14 km/sa olacak. Bu saatlerde hafif serin bir hava etkili olabilir, ancak genel olarak keyifli bir atmosfer olacak.

18.00 - 21.00 | Akşam serinliği

Akşam saatlerinde gökyüzü hâlâ az bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C, hissedilen sıcaklık da aynı. Nem oranı %63’e yükselerek hava biraz daha nemli hissedilebilir. Rüzgar hızı oldukça hafif, ortalama 1 km/sa, maksimum ise 9 km/sa olacak. Akşam planları olanlar için havanın serin olabileceği unutulmamalı.

21.00 - 24.00 | Serin gece

Gece saatlerinde gökyüzü yine az bulutlu olacak. Sıcaklık 11°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %64 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı oldukça düşük, ortalama 1 km/sa, maksimum 8 km/sa hızla esecek. Gece dışarıda vakit geçirecek olanlar hafif bir montla kendilerini soğuğa karşı koruyabilir.