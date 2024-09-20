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21 Eylül 2024 tarihinde Aydın'ın farklı ilçelerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. Aydem Elektrik (ADM) tarafından elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler güncellendi.

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