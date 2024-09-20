21 Eylül 2024 tarihinde Aydın'ın farklı ilçelerinde, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecektir. Aydem Elektrik (ADM) tarafından elektrik kesintileriyle ilgili bilgiler güncellendi.
İşte detaylı kesinti bilgileri:
Efeler'de elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3095292
Saat: 10:00 - 15:00
Mahalleler: Mesutlu Mah. (Mesutlu Sk.)
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Kesinti ID: 3095294
Saat: 10:00 - 15:00
Mahalleler: Mesutlu Mah. (Aydın Dalama Yolu, Mesutlu Sk., KÖY YOLU)
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Kesinti ID: 3098943
Saat: 09:30 - 10:00
Mahalleler: Yukarıkayacık Mah. (Yukaridere Sk.), Horozköy Mah., Kalfaköy Mah., Konuklu Mah., Zafer Mah., Zeytinköy Mah., Şirindere Mah., Danişment Mah., Dağeymiri Mah., Balıkköy Mah., Ambarcık Mah., Gözpınar Mah., Arpadere Mah., Beyköy Mah., İkizdere Mah., Karagözler Mah., Köprüova Mah., Palamutköy Mah.
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Kesinti ID: 3098947
Saat: 13:30 - 14:00
Mahalleler: Danişment Mah., Gözpınar Mah., Horozköy Mah., Konuklu Mah., Kalfaköy Mah., Zafer Mah., Arpadere Mah., Beyköy Mah., İkizdere Mah., Karagözler Mah., Köprüova Mah., Zeytinköy Mah., Şirindere Mah., Alatepe Mah., Ambarcık Mah., Balıkköy Mah., Dağeymiri Mah., Yukarıkayacık Mah., Palamutköy Mah.
Kuşadas'nda elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3098232
Saat: 10:00 - 14:00
Mahalleler: Yamalak Mah. (Palamutluk Küme Evleri, Hanarkası Küme Evleri, Atatürk Cd., Barış Manço Cd.), Azizabat Mah., Horsunlu Kurtuluş Mah.
İncirliova'da elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3098804
Saat: 10:00 - 15:00
Mahalleler: Sınırteke Mah. (Eski Durak Cd., İzmir Aydın Yolu), Erbeyli Mah.
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Kesinti ID: 3098809
Saat: 10:00 - 15:00
Mahalleler: Erbeyli Mah.
Köşk'te elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3098948
Saat: 08:30 - 09:00
Mahalleler: Baklaköy Mah., Kızılcayer Mah., Yavuzköy Mah.
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Kesinti ID: 3099087
Saat: 18:30 - 19:00
Mahalleler: Baklaköy Mah., Kızılcayer Mah., Yavuzköy Mah.
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3099096
Saat: 10:00 - 14:00
Mahalleler: Körteke Mah. (Merkez Küme Evleri, Gölcük Sk., Karagedik Sk., Yayla Sk.), Örencik Mah. (Göcek Sk.), Tütüncüler Mah., Güneyyaka Mah.