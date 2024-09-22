ADM Elektrik, 22 Eylül Pazar günü Aydın’ın Didim, Nazilli ve Söke ilçelerinde planlı elektrik kesintilerinin olacağını duyurdu. Kesintilerin nedeni şebeke yenileme ve bakım çalışmaları olarak açıklandı. Peki Aydın’da elektrik ne zaman geri gelecek?

İşte ayrıntılar...

Kesinti yapılacak yerler:

Efeler Mahallesi: 1474. Sk., 1489. Sk., 1490. Sk., 1499. Sk., Akdeniz Cd., 1459. Sk., 1460. Sk., 1461. Sk., 1462. Sk., 1463. Sk., 1464. Sk., 1467. Sk., 1469. Sk., Atatürk Blv., 1437. Sk., 1472. Sk., 1473. Sk.

Yeni Mahalle: Atatürk Blv., Bülent Ecevit Cd., İnönü Blv., Koçoğlu Cd., Kurtuluş Cd., 835/2. Sk., 838. Sk., 831. Sk., 19 Mayıs Cd., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 826. Sk., 827. Sk., 830. Sk., 832. Sk., 833. Sk.

Kesinti saati: 08:00-14:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Cumhuriyet Mahallesi:

Kesinti saati: 15:00-17:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Neşetiye Mahallesi

Sazlı Mahallesi

Kesinti saati: 10:00-12:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Altıntaş Mahallesi: 133. Sk., 338. Sk., Atatürk Blv., Koca Cami Cd., Mimar Sinan Cd., Türkocağı Cd., Uzun Çarşı Cd., 131. Sk., 129. Sk., 121. Sk., 336. Sk.

Kesinti saati: 09:00-10:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları Yapay zekâ ile geleceğe adım: DTO'dan ücretsiz eğitim fırsatı

Kurtuluş Mahallesi: Namık Kemal Cd., 85. Sk., 101. Sk., 107. Sk., 121. Sk., 93. Sk., 95. Sk.

Turan Mahallesi: Atatürk Blv., Namık Kemal Cd.

Kesinti saati: 10:00-11:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Zafer Mahallesi: Sağlık Cd., 107. Sk., 152. Sk., Hürriyet Cd., 152. Sk.

Kesinti saati: 11:00-12:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Altıntaş Mahallesi: Türkocağı Cd., Kıbrıs Cd., Hürriyet Cd., 314. Sk., 312. Sk., 143. Sk., 141. Sk., 137. Sk.

Yeni Mahallesi: 137. Sk.

Kesinti saati: 12:00-13:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları