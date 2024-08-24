Aydın’ın çeşitli ilçelerinde 25 Ağustos Pazar günü, elektrik kesintileri planlı olarak gerçekleştirilecek. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek kesintilerin saatleri ve etkilenecek bölgeler detaylandırıldı.

Kesintinin ayrıntıları

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacak. Karabağ Mahallesi’nde yaşayanların bu saat diliminde elektrik hizmetinden yararlanamayacakları belirtildi.

Kesinti ID: 3073715

3073715 Saat: 10:00 - 13:00

Efeler'de elektrik kesintisi (Kısa süreli kesinti)

Aynı gün, Efeler ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi ile diğer birçok sokakta 30 dakikalık bir kesinti uygulanacak. Kesinti, Ali İhsan Paşa Bulvarı, Anayasa Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı ve diğer sokaklarda yaşanacak.

Kesinti ID: 3076273

3076273 Saat: 13:00 - 13:30

Efeler'de elektrik kesintisi (Kısa süreli kesinti)

Işıklı Mahallesi, Kuyulu Mahallesi ve Zeybek Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan kesinti 30 dakika sürecek. Bu bölgelere Arap Kuyusu Caddesi, Süleyman Demirel Bulvarı gibi çeşitli adresler dahil.

Kesinti ID: 3076279

3076279 Saat: 16:00 - 16:30

Efeler'de elektrik kesintisi (Uzun süreli kesinti)

Uzun süreli bir kesinti, Kuyucular Mahallesi, Beyköy Mahallesi, Umurlu Mahallesi ve Çayyüzü Mahallesi'ni kapsayacak. Özellikle Umurlu Mahallesi’nde Adnan Menderes Bulvarı ve çevresi, Çayyüzü Mahallesi’nde Umurlu OSB bölgeleri etkilenmeyecek.

Kesinti ID: 3076293

3076293 Saat: 10:00 - 14:00

Kesintiler hakkında bilinmesi gerekenler

Planlı elektrik kesintileri, şebeke altyapısının iyileştirilmesi ve bakım çalışmaları amacıyla yapılmaktadır. Kesintiler sırasında elektrik hizmetinden geçici olarak mahrum kalacak bölgelerde yaşayan vatandaşların, bu saatlerde enerji ihtiyacını alternatif yöntemlerle karşılamaları önerilmektedir.

Aydın'da yapılacak bu geniş çaplı elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi ve güncellemeler için yerel enerji dağıtım şirketinin duyurularını takip etmeniz faydalı olacaktır. Kesintilerle ilgili detaylı bilgilere ve etkilenebilecek diğer bölgelere dair gelişmelere, buradan ulaşabilirsiniz.