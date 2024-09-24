25 Eylül 2024 Çarşamba günü, Aydın'ın çeşitli ilçelerinde yapılacak olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.
İşte kesinti programı
Kuyucak'ta elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3093589
- Saat: 12:00 - 13:00
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Mahalleler: Fatih Mahallesi (Denizli Karayolu Cd., Aydınoğlu Mahallesi)
Bozdoğan'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3098237
- Saat: 09:30 - 12:00
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Mahalleler: Alamut Mahallesi (Bozdoğan Nazilli Yolu, Alamut Sk.)
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3099678
- Saat: 10:00 - 15:00
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Mahalleler: Ovaeymir Mahallesi (İsmet Sezgin Blv., 35. Sk., Çine Cd.)
Köşk'te elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3099761
- Saat: 09:30 - 10:00
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Mahalleler: Gündoğan Mahallesi
- Kesinti ID: 3099762
- Saat: 10:30 - 11:30
- Etkilenen Mahalleler: Ilıdağ Mahallesi
- Kesinti ID: 3099763
- Saat: 13:00 - 13:30
- Etkilenen Mahalleler: Akçaköy Mahallesi
- Kesinti ID: 3099764
- Saat: 15:00 - 15:30
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Kesinti ID: 3099765
- Saat: 14:00 - 14:30
- Kesinti ID: 3099767
- Saat: 16:30 - 17:00
Söke'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3101757
- Saat: 14:00 - 15:00
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Mahalleler: Konak Mahallesi, Yenikent Mahallesi
- Kesinti ID: 3101817
- Saat: 16:00 - 17:00
- Etkilenen Mahalleler: Bağarası Mahallesi, Çalışlı Mahallesi
Kesintilerin önemi
Bu tür planlı elektrik kesintileri, elektriğin daha verimli çalışması, altyapının güçlendirilmesi ve elektriğin kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Aydın'daki vatandaşların, kesintilerin etkileyebileceği saatler ve mahalleler hakkında önceden bilgi sahibi olmaları, elektrik ihtiyaçlarını buna göre planlamaları açısından önem arz etmektedir.
Kaynak: HABER MERKEZİ