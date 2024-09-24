25 Eylül 2024 Çarşamba günü, Aydın'ın çeşitli ilçelerinde yapılacak olan şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.

İşte kesinti programı

Kesinti ID: 3093589

3093589 Saat: 12:00 - 13:00

12:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Mahalleler: Fatih Mahallesi (Denizli Karayolu Cd., Aydınoğlu Mahallesi)

Bozdoğan'da elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3098237

3098237 Saat: 09:30 - 12:00

09:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Mahalleler: Alamut Mahallesi (Bozdoğan Nazilli Yolu, Alamut Sk.)

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3099678

3099678 Saat: 10:00 - 15:00

10:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Mahalleler: Ovaeymir Mahallesi (İsmet Sezgin Blv., 35. Sk., Çine Cd.)

Köşk'te elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3099761

3099761 Saat: 09:30 - 10:00

09:30 - 10:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Mahalleler: Gündoğan Mahallesi

Gündoğan Mahallesi Kesinti ID: 3099762

3099762 Saat: 10:30 - 11:30

10:30 - 11:30 Etkilenen Mahalleler: Ilıdağ Mahallesi

Ilıdağ Mahallesi Kesinti ID: 3099763

3099763 Saat: 13:00 - 13:30

13:00 - 13:30 Etkilenen Mahalleler: Akçaköy Mahallesi

Akçaköy Mahallesi Kesinti ID: 3099764

3099764 Saat: 15:00 - 15:30

15:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Kesinti ID: 3099765

3099765 Saat: 14:00 - 14:30

14:00 - 14:30 Kesinti ID: 3099767

3099767 Saat: 16:30 - 17:00

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID: 3101757

3101757 Saat: 14:00 - 15:00

14:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Mahalleler: Konak Mahallesi, Yenikent Mahallesi

Konak Mahallesi, Yenikent Mahallesi Kesinti ID: 3101817

3101817 Saat: 16:00 - 17:00

16:00 - 17:00 Etkilenen Mahalleler: Bağarası Mahallesi, Çalışlı Mahallesi

Kesintilerin önemi

Bu tür planlı elektrik kesintileri, elektriğin daha verimli çalışması, altyapının güçlendirilmesi ve elektriğin kalitesinin artırılması amacıyla gerçekleştirilmektedir. Aydın'daki vatandaşların, kesintilerin etkileyebileceği saatler ve mahalleler hakkında önceden bilgi sahibi olmaları, elektrik ihtiyaçlarını buna göre planlamaları açısından önem arz etmektedir.