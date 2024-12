Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 26 Aralık 2024 Perşembe günü, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, gün boyunca farklı saat dilimlerinde ve farklı bölgelerde gerçekleştirilecek.

İşte kesintilerin detayları:

Karpuzlu'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3178921

Saat : 11:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tekeler Mh. ( Yeni Sk. Yukarı Sk. Çavdarcık Sk. Tekeler Köyü Yolu Aşağı Sk. )

Şenköy Mh. ( Şenköy Köyü Merkez Sk. Şenköy Köyü Yolu )

Yağşılar Mh. ( Yağşılar Köyü Yolu Cumhuriyet Sk. Atatürk Sk. Yayla Sk. )

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179011

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yenikent Mh. ( 119. Sk. 500. Cd. 501. Sk. 111. Sk. 17. Sk. 4. Sk. 46. Sk. 47. Sk. 48. Sk. 56. Sk. 7. Sk. 9. Sk. İsmet İnönü Cd. Mehmet Semerci Cd. Önder Özokumuşoğlu Cd. Faik Kocagöz Cd. Mustafa Kemal Atatürk Blv. 54. Sk. 40. Sk. 12. Sk. 19. Sk. 23. Sk. 30. Sk. 1. Sk. 10. Sk. 101. Sk. 105. Sk. 107. Sk. 109. Sk. 115. Sk. 117. Sk. 13. Sk. 15. Sk. 18. Sk. 2. Sk. 22. Sk. 39. Sk. 41. Sk. 44. Sk. 45. Sk. 58. Sk. 60. Sk. 8. Sk. 81. Sk. 88. Sk. 91. Sk. 93. Sk. 99. Sk. Golden Park Evleri Akıntürk Küme Evleri Belde Küme Evleri Evkur Sitesi Küme Evleri Cem Sitesi Küme Evleri Güzelyalı Sitesi Küme Evleri Güzel Evler Küme Evleri Halay Sitesi Küme Evleri 11. Sk. Mutlu Yaşam Sitesi Küme Evleri Özgür-1 Sitesi Küme Evleri )

Kemalpaşa Mh.

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3179035

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalıköy Mh. ( Ebecik Cd. Sevgi Sk. Rüzgar Sk. Atatürk Cd. Yalıköy Küme Evleri Aslı Cd. Ebecik Cd. Sevgi Sk. Rüzgar Sk. Atatürk Cd. Yalıköy Küme Evleri Aslı Cd. )

Didim'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3180581

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akköy Mh. ( TAŞBURUN TOPRAK REFORMU 4507. Sk. TAŞBURUN TOPRAK REFORMU 4507. Sk. 4509. Sk. 4510. Sk. 4511. Sk. 4512. Sk. 4513. Sk. 4514. Sk. 4516. Sk. 4517. Sk. 4519. Sk. Taşburun Bozdoğan Madran Sitesi Sk. 4503. Sk. Kabahayıt Sk. taşburun toprak reformu 4508. Sk. Taşburun Milettur Sk. Başaran Sk. Eserkent Sk. Onurkent Sk. Koca Bahçe Sk. Akköy Balıkçı Barınağı 4506. Sk. 4504. Sk. Taşburun Toprak Reformu Sk. )

Yalıköy Mh. ( Rüzgar Sk. )

Mersindere Mh. ( Didim Güllübahçe Yolu )

Köşk'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3180706

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çarşı Mh. ( 218 249 ova yolu Alim Sk. Arık Sk. Ata Sk. Barış Sk. Başçayır Cd. Dalaman Sk. Denizli Aydın Yolu Doğan Sk. Ece Sk. Eski Nazilli Cd. Gökkuşağı Sk. Gülay Sk. Güven Evler Sk. Işıl Sk. Kadife Sk. Kasım Sk. Kuran Kursu Sk. OSMAN AKÇA Kıvılcım Sk. Lise Sk. Mahmut Şen Blv. Meral Sk. Mercan Sk. Meşale Sk. Nazar Sk. Okul Sk. Pamuk Sk. Saray Sk. Sağlık Sk. Serçe Sk. Sezer Sk. Tarih Sk. Ulus Sk. Vatan Sk. Yağmur Sk. Yıldız Sk. Zirve Sk. Zümrüt Sk. Çıkmaz Sk. Şafak Sk. Şehit Er Fırat Lokmacı Sk. Şehit Er Mehmet Aydın Sk. Şehit Er İlhan Apaydın Sk. Şirin Sk. Okulyanı Sk. Pazar Yeri Sk. Avcı Cd. Kıraç Sk. Meltem Sk. Türk Sk. Hisar Sk. Ozan Sk. Kanuni Sk. Kavak Sk. Sanayi Bölgesi Sk. AKÇAKÜME EVLER SOKAK )

Dalama Mh. ( köy yolu )

Kuyucular Mh.

Baklaköy Mh. ( ova yolu )

Ovaköy Mh. ( Veziroğlu Sk. )

Yavuzköy Mh. ( Yavuzköy Sk. )

Soğukkuyu Mh. ( Alimolla Sk. Anıt Sk. Bayraklı Sk. Denktaş Sk. Değirmen Sk. Ege Sk. Esen Sk. Eylül Sk. Gabay Arka Sk. Gabay Sk. Gamze Sk. Gar Sk. Güney Ddy. Sk. Güney Kozanoğlu Sk. Güney Çağlayan Sk. Hamam Sk. Karanfil Sk. Kardelen Sk. Kore Gazi Sk. Kuzey Kozanoğlu Sk. Kuzey Çağlayan Sk. Lale Sk. Manolya Sk. Menekşe Sk. Mesut Sk. Papatya Sk. Paşa Sk. Sağlık Ocağı Sk. Stad Sk. Tarım Sk. Tomurcuk Sk. Türkoğlu Sk. Yaprak Sk. Yasemin Sk. Çay Kenarı Sk. Çeşme Sk. Çiftlik Cd. Çimen Sk. İstasyon Cd. Şelale Sk. Şen Sk. Batı Park Cd. Eski Aydın Nazilli Cd. Yonca Sk. Petek Sk. Kurtuluş Sk. Tütün Sk. Yiğit Sk. Gümüş Sk. Doktor Ahmet Koç Sk. Çınar Sk. Nisan 19. Sk. )

Serdaroğlu Mh. ( Akan Sk. Arı Sk. Aslan Sk. Badem Sk. Bahçe Sk. Bereket Sk. Beyazgül Sk. Bülbül Sk. Cem Sk. Cennet Sk. Ceylan Sk. Dalama Cd. Denizli Aydın Yolu Derman Sk. Dost Sk. Ekin Sk. Firuze Sk. Gazi Sk. Gelincik Sk. Güneş Sk. Güçlü Sk. Ihlamur Sk. Kahraman Sk. Kale Sk. Kaplan Sk. Karınca Sk. Kevser Sk. Marmara Sk. Mevlana Sk. Meşrutiyet Sk. Mutlu Sk. Sabır Sk. Sağlam Sk. Soydan Sk. Ulu Sk. Yaren Sk. Yıldırım Sk. Zeybek Sk. Şahin Sk. Şeker Sk. Şimşek Sk. Bayraklı Sk. Başçayır Cd. 100. Yıl Cd. Sur Sk. Yeşil Sk. Güven Sk. Harman Sk. 51. Sk. Yunus Emre Sk. Aynakadın Küme Evleri SAHA SOKAK Deniz Sk. )

Altıeylül Mh. ( Başaran Sk. Dalama Cd. Denizli Aydın Yolu Emniyet Sk. Gülden Sk. Güvercin Sk. Kanarya Sk. Martı Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Pamuklu Sk. Soylu Sk. Tahir Aydın Sk. Takvim Sk. Zafer Sk. Zakkum Sk. Ömür Sk. Ünlü Sk. Kudret Sk. Güzel Sk. Sarıoğlu Küme Evleri Atakan Sk. Egemen Sk. Yayla Sk. Çayır Sk. )

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3180737

Saat : 9:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafapaşa Mh. ( Alize Sk. Çakıl Sk. Alize Sk. Çakıl Sk. )

Beşeylül Merkez Mh.

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3180833

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kadınlar Denizi Mh. ( 516. Sk. Hüseyin Can Blv. 3. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri 518. Sk. Corel Cres Cent Küme Evleri Tire Denizkent Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 18. Sk. Hüseyin Can Blv. 518. Sk. 518. Sk. 516. Sk. Hüseyin Can Blv. 3. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri 518. Sk. Corel Cres Cent Küme Evleri Tire Denizkent Sitesi Küme Evleri Kadınlar Denizi 18. Sk. Hüseyin Can Blv. 518. Sk. 518. Sk. )

Yavansu Mh. ( Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri Cennet Evler Küme Evleri Berberoğlu Sitesi Küme Evleri Hüseyin Can Blv. 4008. Sk. 4008. Sk. Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri Cennet Evler Küme Evleri Berberoğlu Sitesi Küme Evleri Hüseyin Can Blv. 4008. Sk. 4008. Sk. )

Yenipazar'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3180848

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Donduran Mh.

İncirliova'da elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3181113

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sınırteke Mh. ( Atatürk Cd. Eski Durak 6. Sk. Eski Durak Cd. İstikbal Cd. )