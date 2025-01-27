Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde 28 Ocak 2025 Salı günü planlı şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Detaylı bilgi ve kesinti bölgeleri şu şekilde:

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3195924

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bağarası Mh. ( Şehitler Cd. 41. Küme Evleri 109. Sk. )

Yenicamii Mh.

Cumhuriyet Mh.

Yeniköy Mh. ( Yeniköy Sk. Koçarlı Söke Yolu Yeniköy Yolu )

Burunköy Mh. ( Burunköy Sk. Koçarlı Söke Yolu )

Söke'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3195927

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güzeltepe Mh. ( Güzeltepe Sk. )

Güneyyaka Mh. ( Güneyyaka Sk. )

Demirçay Mh. ( Demirçay Sk. )

Çavdar Mh. ( Çavdar Sk. )

Bayırdamı Mh. ( Bayırdamı Sk. )

Avcılar Mh. ( Avcılar Sk. )

Arslanyaylası Mh. ( Arslanyaylası Sk. )

Akçakaya Mh. ( Akçakaya Sk. )

Nalbantlar Mh.

Pamukçular Mh.

Kisir Mh. ( Kisir Sk. )

Yeniköy Mh.

Sofular Mh. ( Sofular Sk. )

Sayrakçı Mh. ( Sayrakçı Sk. )

Kaygıllı Mh. ( Kaygıllı Sk. )

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3196271

Saat : 10:30 - 16:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gölhisar Mh. ( Gölhisar Sk. )

Germencik'te elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3196273

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mursallı Mh. ( Belediye Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Coşkun Sk. Lozan Zafer Cd. Cumhuriyet Meydanı Fabrika Sk. Işık Sk. Morkent 2. Sk. Morkent 1. Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Bozok Sk. Cami Gç. Kaldırım Sk. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Ege Cd. Şehitler Sk. Belediye Sk. Belediye Başkanı Cuhmur Çatık Sk. Belediye Başkanı Yusuf Celep Sk. Coşkun Sk. Lozan Zafer Cd. Cumhuriyet Meydanı Fabrika Sk. Işık Sk. Morkent 2. Sk. Morkent 1. Sk. Muhtar Behzat Önder Sk. Bozok Sk. Cami Gç. Kaldırım Sk. Karanfil Sk. Kunuri Sk. Kilise Sk. Okul Sk. Tarassut Sk. Taşkın Sk. Uzun Sk. Vişne Sk. Yıldız Sk. Özden Sk. Ege Cd. Şehitler Sk. Şehit Sabri Macun Sk. Üzümlü Sk. Öğretmen Muammer Karagöz Sk. )

Üzümlü Mh. ( Okul Cd. )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3196281

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Değirmendere Mh. ( Uydukent-Kırlangıç Sitesi Küme Evleri 833. Sk. Uydukent-Bülbül Sitesi Küme Evleri Uydukent-Bıldırcın Sitesi Küme Evleri 828 Uydukent-Çulluk Sitesi Küme Evleri Uydukent-Serçe Sitesi Küme Evleri Uydukent-Üveyk Sitesi Küme Evleri Uydukent-İspinoz Sitesi Küme Evleri Uydukent-Keklik Sitesi Küme Evleri Uydukent-Basın Sitesi Küme Evleri Uydukent-Kırlangıç Sitesi Küme Evleri 833. Sk. Uydukent-Bülbül Sitesi Küme Evleri Uydukent-Bıldırcın Sitesi Küme Evleri 828 Uydukent-Çulluk Sitesi Küme Evleri Uydukent-Serçe Sitesi Küme Evleri Uydukent-Üveyk Sitesi Küme Evleri Uydukent-İspinoz Sitesi Küme Evleri Uydukent-Keklik Sitesi Küme Evleri Uydukent-Basın Sitesi Küme Evleri )

Kuşadası'nda elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3196282

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Değirmendere Mh. ( Uydukent-Kanarya Sitesi Küme Evleri Uydukent-Çalıkuşu Sitesi Küme Evleri 3922. Sk. Uydukent-Flamingo Sitesi Küme Evleri Uydukent-Kanarya Sitesi Küme Evleri Uydukent-Çalıkuşu Sitesi Küme Evleri 3922. Sk. Uydukent-Flamingo Sitesi Küme Evleri )