Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos 2024 Perşembe günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.
İşte etkilenecek mahalleler ve kesinti saatleri:
Sultanhisar'da elektrik kesintisi
- Eskihisar Mahallesi (Rekmez Sk., Rekmez Dereiçi Sk., Dr. Mustafa Malgaç Cd., Beylik Dere Sk., Narlıdere Sk., Gül Sk., Eskihisar Sk., Cami Sk.)
- Zafer Mahallesi (Orgeneral Cemal Tural Cd., Nelin Küme Evleri)
- Beşeylül Mahallesi
- Kurtuluş Mahallesi (Çamlı Tepe Küme Evleri, Kural Sk.)
Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
İncirliova'da elektrik kesintisi
- Yazıdere Mahallesi (Yazıdere Sk.)
- Acarlar Mahallesi
Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karacasu'da elektrik kesintisi
- Başaran Mahallesi (Kuyucak Tavas Yolu, Mezarlık Küme Evleri)
- Çamdibi Mahallesi (Çamdibi Sk., Köy Yolu)
- Karapınar Mahallesi (Karapınar Sk., Kanal Yolu)
- Beşeylül Mahallesi
- Fatih Mahallesi
- Yenice Mahallesi
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Didim'de elektrik kesintisi
- Ak-Yeniköy Mahallesi (Türkmenistan Cd., 1090 Sk., 1933 Sk., 1835 Sk., Aksakallılar Cd., 8104 Sk., 1920 Sk., 1834 Sk., 1161 Sk., 7299 Sk., 1101 Sk., 1100 Sk., 1096 Sk., 1095 Sk., 1092 Sk., 1091 Sk., Aşkabat Cd., 1088 Sk.)
- Balat Mahallesi (8253 Naz Sk., Menderes Cd., Lale Sk., Kömürcü Sk., Kiraz Sk., Hacılar Sk., Efem Sk., Dere Sk., Dar Sk., Veysel Hayit Sk., Zafer Sk., Çakmak Sk., Milet Sk., Çamlı Sk., Şafak Sk., Şehit Er Abdullah Çalışkan Sk., Şehit Er Hasan Çınar Cd., Okul Sk., Park Sk., Akasya Sk., Bahçe Sk., Dağ Sk., Şehit Er Şerif Çalışkan Cd., Şehit Er Yücel Koçak Cd., Şehit Er Osman Karayülük Sk., Şehit Er Mehmet Şahin Sk., Şehit Er Mehmet Dinç Cd.)
- Akköy Mahallesi (Kanlıdere Kumluk Sk.)
- Batıköy Mahallesi (Kanlı Azmak Sk., Batıköy Sk., Arabın Damı Sk., Didim Güllübahçe Yolu, Büyük Menderes Köprüsü)
- Çamlık Mahallesi (401 Sk., 404 Sk., Yalı Cd., Yunus Cd., 403 Sk.)
Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Söke'de elektrik kesintisi
- Kemalpaşa Mahallesi (Kömürdamarı Mevkii, Küme Evleri, Ömer Koyuncuoğlu Cd.)
- Yamaç Mahallesi
- Yenikent Mahallesi (Göcenoğlu Boğazı Küme Evleri)
- Yenidoğan Mahallesi (56 Sk., 58 Sk., 20 Sk., 42 Sk., 22 Sk., 25 Sk., 39 Sk., 43 Sk., 44 Sk., 21 Sk., 36 Sk., 64 Sk., 1 Çk., 45 Sk., 50 Sk., İstiklal Cd., 66 Sk., 63 Sk., 24 Sk., 41 Sk., 40 Sk., 23 Sk., 59 Sk., 51 Sk., 62 Sk., 49 Sk., 57 Sk., 61 Sk., 67 Sk.)
Kesinti Saatleri: 16:00 - 22:00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Etkilenen mahalleler ve kesinti saatleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için ADM Elektrik’in güncellemelerini takip edebilirsiniz.