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Etkilenen mahalleler ve kesinti saatleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için ADM Elektrik ’in güncellemelerini takip edebilirsiniz.

Kesinti Saatleri: 16:00 - 22:00 Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:30 Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti Saatleri: 09:00 - 14:00 Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti Saatleri: 10:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Aydem Elektrik , Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos 2024 Perşembe günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

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