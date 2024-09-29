Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 29 Eylül 2024 Pazar günü birçok mahallede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.

Kesinti ID : 3101662

: 3101662 Saat : 09:00 - 11:00

: 09:00 - 11:00 Durum : Başladı

: Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: Şevketiye Mahallesi (Nuri Güngör Cd., Mehmet Yavaş Cd., Adnan Menderes Blv.)

Efeler'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3102383

: 3102383 Saat : 08:00 - 12:00

: 08:00 - 12:00 Durum : Başladı

: Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler : Kardeşköy Mahallesi (5033/1, İsmet Paşa Blv., Yeni Sk., Orta Sk., Kazak Kahve Sk., İzmir Blv.), Gerenkova Mahallesi (İzmir-Aydın Otoyolu, Köy Yolu), Mimar Sinan Mahallesi (5010. Sk., 2451. Sk.), Kızılcaköy Mahallesi, Kuyulu Mahallesi (İzmir Blv., Şirin 2. Cd.)

: Kardeşköy Mahallesi (5033/1, İsmet Paşa Blv., Yeni Sk., Orta Sk., Kazak Kahve Sk., İzmir Blv.), Gerenkova Mahallesi (İzmir-Aydın Otoyolu, Köy Yolu), Mimar Sinan Mahallesi (5010. Sk., 2451. Sk.), Kızılcaköy Mahallesi, Kuyulu Mahallesi (İzmir Blv., Şirin 2. Cd.) Kesinti ID : 3102384

: 3102384 Saat : 08:00 - 12:00

: 08:00 - 12:00 Durum : Başladı

: Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler : Kardeşköy Mahallesi (Kazak Kahve Sk., Kanal Yolu Sk.)

: Kardeşköy Mahallesi (Kazak Kahve Sk., Kanal Yolu Sk.) Kesinti ID : 3103140

: 3103140 Saat : 10:00 - 15:00

: 10:00 - 15:00 Durum : Planlandı

: Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: Mesutlu Mahallesi (Aydın Dalama Yolu, Mesutlu Sk.)

Nazilli'de elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3102542

: 3102542 Saat : 13:00 - 14:00

: 13:00 - 14:00 Durum : Planlandı

: Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler : Yeni Sanayi Mahallesi (1005. Sk., Şehit Naci Ülker Blv., Mehmet Özalp Blv.)

: Yeni Sanayi Mahallesi (1005. Sk., Şehit Naci Ülker Blv., Mehmet Özalp Blv.) Kesinti ID : 3102544

: 3102544 Saat : 09:00 - 12:00

: 09:00 - 12:00 Durum : Başladı

: Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler : Yeşilyurt Mahallesi (Denizli Cd., 1119. Sk., 1151. Sk., 1109. Sk.)

: Yeşilyurt Mahallesi (Denizli Cd., 1119. Sk., 1151. Sk., 1109. Sk.) Kesinti ID : 3102548

: 3102548 Saat : 09:00 - 11:00

: 09:00 - 11:00 Durum : Başladı

: Başladı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler : Kurtuluş Mahallesi (Ziya Gökalp Cd., Sakarya Cd., Atatürk Blv., 99. Sk., 95. Sk.)

: Kurtuluş Mahallesi (Ziya Gökalp Cd., Sakarya Cd., Atatürk Blv., 99. Sk., 95. Sk.) Kesinti ID : 3102550

: 3102550 Saat : 11:00 - 12:30

: 11:00 - 12:30 Durum : Planlandı

: Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: Yeni Mahallesi (161. Sk., Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Cd.)

Kuyucak'ta elektrik kesintisi

Kesinti ID : 3103810

: 3103810 Saat : 10:00 - 11:00

: 10:00 - 11:00 Durum : Planlandı

: Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları Etkilenen Bölgeler: Yakuppaşa Mahallesi (Çayyüzü Sk., İnönü Cd.), Aydınoğlu Mahallesi (Nisan 19. Sk., Hacı Kuyu Sk.), Cumhuriyet Mahallesi (Doktor Şevki Yıldız Cd.), Kurtuluş Mahallesi (İnönü Cd.), Fatih Mahallesi (Sağlık Sk., Hastane Cd.), Beşeylül Mahallesi (Cafer Özsan Sk.), Yeni Mahallesi (Yunus Emre Cd., Kutup Yıldızı Sk.)

Bu kesintiler, şebekelerin modernize edilmesi ve uzun vadede daha stabil enerji sağlayabilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Aydın’ın çeşitli bölgelerinde yaşanacak bu kesintilerin planlı olması, vatandaşların önceden tedbir alabilmesine olanak tanıyor. Kesintiler esnasında vatandaşların, elektronik cihazlarını prizlerden çekmeleri ve su depolarını doldurmaları önemle tavsiye ediliyor.