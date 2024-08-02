Aydın'da 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde çeşitli mahalleleri kapsayan planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek bu kesintiler, belirli saat aralıklarında mahalle sakinlerini etkileyecek.

Germencik ilçesinde, Çamköy, Dağkaraağaç, Dağyeni, Dampınar, Habibler, Hıdırbeyli, Ömerbeyli, Selatin, Yedieylül, Mesudiye ve Bozköy mahallelerinde 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek olup, mahalle sakinlerinin bu süre zarfında elektrik kullanımına dikkat etmeleri öneriliyor.

Koçarlı ilçesinde ise Çallı ve Esentepe mahallelerinde 09:00-10:00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesinti de yine şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında yapılacak. Kesinti boyunca, özellikle elektronik cihazların korunması amacıyla tedbir alınması gerektiği bildirildi.

Germencik'te elektrik kesintisi

Çamköy Mahallesi: 4. Sk., 7. Cd., 8. Hürriyet Sk., 8. Cd., 13. Sk., 5. Cd., 1. Cd., 6. Hürriyet Sk., 4. Hürriyet Cd., Okul Cd., Atatürk Cd., 12. Sk., 14. Sk., 16. Sk., 3. Hürriyet Sk., 2. Cd., 4. Sk.

4. Sk., 7. Cd., 8. Hürriyet Sk., 8. Cd., 13. Sk., 5. Cd., 1. Cd., 6. Hürriyet Sk., 4. Hürriyet Cd., Okul Cd., Atatürk Cd., 12. Sk., 14. Sk., 16. Sk., 3. Hürriyet Sk., 2. Cd., 4. Sk. Dağkaraağaç Mahallesi: Dağkaraağaç Sk.

Dağkaraağaç Sk. Dağyeni Mahallesi: Çilengir Sk., Dağyeni Sk., Söğütalanı Sk., Kovalan Mevkii Sk., Dağ Yolu, Balcılar Sk., Halil Yıldırım.

Çilengir Sk., Dağyeni Sk., Söğütalanı Sk., Kovalan Mevkii Sk., Dağ Yolu, Balcılar Sk., Halil Yıldırım. Dampınar Mahallesi: Dampınar Sk.

Dampınar Sk. Habibler Mahallesi: Habibler Sk.

Habibler Sk. Hıdırbeyli Mahallesi

Ömerbeyli Mahallesi: İzmir-Aydın Otoyolu.

İzmir-Aydın Otoyolu. Selatin Mahallesi: 75. Yıl Selatin Tüneli, Selatin Sk., Cevizli Sk., Gökoluk Sk.

75. Yıl Selatin Tüneli, Selatin Sk., Cevizli Sk., Gökoluk Sk. Yedieylül Mahallesi: Alangüllü Sk.

Alangüllü Sk. Mesudiye Mahallesi: Atatürk Cd.

Atatürk Cd. Alangüllü Mahallesi: Alangüllü Sk.

Alangüllü Sk. Bozköy Mahallesi: Kuşçu Küme Evleri, Bozköy Merkez Sk.

Koçarlı'da elektrik kesintisi

Çallı Mahallesi: Merkez Sk., Karakuz Sk.

Merkez Sk., Karakuz Sk. Esentepe Mahallesi: Merkez Sk.