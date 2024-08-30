Aydın’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu yıl da büyük bir coşkuyla ve gururla kutlandı. Aydın Valiliği'nin koordinasyonunda düzenlenen törende, Aydın Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından valilik önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Törenin detayları

Kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Anma töreninin devamında, 30 Ağustos’un anlamı ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı. Personel Üsteğmen Ümit Seyfettin Özden, 30 Ağustos 1922’de elde edilen zaferin ulusal bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“30 Ağustos 1922’de kazandığımız zaferin 102. yılını ulusça kutlamanın haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kahraman Türk ordusu, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, tarihinden aldığı kudretle topyekün bir varoluş mücadelesi vererek eşine az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Bu zafer, harbin kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden milletçe topyekün bir savaş olarak yürütülmesiyle muhteşem kılınmıştır. Türk ulusu, bu meydandan Ulu Önder’in liderliğinde alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. Bu zaferle, Türk’ün istiklalinin elinden alınamayacağı ispatlanmıştır.”

Vali Canbolat'ın tebrikleri

Konuşmaların ardından, Aydın Valisi Yakup Canbolat, makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın kutlama programı, Aydın Valiliği binasında düzenlenen resepsiyon ile devam etti.