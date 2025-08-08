Aydın’ın Germencik ilçesine bağlı Meşeli Köyü’nde doğaya ve tarıma büyük zarar veren şok edici bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, gece saatlerinde özel bir incir bahçesine girerek tam 30 incir ağacını hedef aldı.

Ağaçların gövdeleri matkapla delinerek açılan noktalara zehirli tarım ilacı enjekte edildi. Bahçe sahibinin sabah saatlerinde durumu fark etmesi üzerine olay güvenlik güçlerine bildirildi. Jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Yaşanan olay köy halkı ve çevre sakinlerinde büyük tepki yarattı. Vatandaşlar, “Bu yapılan sadece bir çiftçiye değil, doğaya ve tarım üretimine yapılan bilinçli bir sabotajdır” diyerek yetkililere çağrıda bulundu. Bölge halkı, faillerin en kısa sürede yakalanmasını ve hak ettikleri cezayı almalarını istiyorlar.