Süper Lig’in yeni sezonu bugün başlarken, maç yayınlarının tek sahibi olan Digitürk, kahvehane ve restoran işletmecilerinin tepkisini çekti. İzmir’deki birçok kahvehane ve restoran, “afaki” olarak nitelendirdikleri yeni abonelik ücretleri nedeniyle bu sezon sözleşme yenilememe kararı aldı.

Geçen yıl 200-300 bin lira aralığında ödeme yapan esnafa bu yıl en düşük 450 bin liralık paket sunuldu. Bazı işletmelere ise 1,4 milyon liraya varan fiyat teklifleri geldi. İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, fiyatların düşmemesi halinde İzmir’de hiçbir kahvehanenin Digitürk aboneliği almayacağını açıkladı.

“Fiyatlar Makul Olmazsa İzmir’de Abonelik Yok”

İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, sorunun yalnızca İzmir’e özgü olmadığını, Türkiye genelindeki tüm kahvehanelerin benzer sıkıntılar yaşadığını söyledi. Türkiye Kahveciler Federasyonu olarak Digitürk’e resmi yazı gönderdiklerini belirten Kırdı, şu ifadeleri kullandı:

“Eğer ürününüzün kahvehanelere satılmasını istiyorsanız, fiyatı makul seviyeye çekin dedik. Söz konusu yazıyı 10 gün önce gönderdik ve bugüne kadar bir cevap gelmedi. Odamıza kayıtlı kahvehanelere yönelik özel bir fiyat verilmesini istedik. Geçen yıl 200 bin lira, 300 bin lira ödeyen esnafımızdan bu yıl en düşük 450 bin lira talep ediliyor. Böyle bir rakamı hangi kahvehane işletmecisi ödeyebilir? Eğer geri adım atmazlarsa, İzmir’de hiçbir kahveci Digitürk abonesi olmayacak. Geçen yıl çoğumuz Digitürk üyeliği almamıştık, bu yıl hiçbirimiz almadık. Firmanın vereceği yanıta göre hareket edeceğiz.”

“700 Bin Lira İstendiğini Duyunca Vazgeçtim”

İzmir’de uzun yıllardır kahvehane işleten Adnan Çetinkaptan, pandemiden sonra Digitürk üyeliğini bırakma nedenini şöyle anlattı:

“Çünkü hep zarar ettim. Zararım azdı ama müşterilerimi tutmuş oluyordum. Bu yıl almayı düşündüm ama yakınımdaki bir meyhanenin Digitürk üyeliği için 700 bin lira ödediğini öğrenince vazgeçtim. 700 bin lira, 1 milyon lira çok büyük para. Eskiden fiyatlar makuldu. Derbi maçların yayınlarını izlemeye gelecek müşterilerimizden isteyeceğimiz paralarla bu ücreti ödeyemeyiz.”

“1,4 Milyon Lira İsteneceğine Arsa Alırım”

İzmir’de tanınmış bir restoranın sahibi olan Asil Ünlü ise 2000 yılından bu yana her sezon Digitürk aboneliği aldığını, ancak bu yıl fiyatlar nedeniyle vazgeçtiğini belirtti:

“Geçen yıl 400 bin lira ödemiştik, bu yıl 1 milyon 400 bin lira istediler. Bu parayla Menderes tarafında 400 metrekare arsa alırım, içine konteyner koyarım, mis gibi yaşarım. Nedir bu ya, 1 milyon 400 bin lira maç yayını için… Alanın metrekaresine göre fiyat veriyorlar. Geçen yıl 350-500 bin lira aralığındaydı. Bunun üzerine yüzde 10 ya da 20 koy, yine alalım. 1 milyon 400 bin lirayı duyunca mevzuyu kapattım. Digitürk, esnafa danışmadan ihaleye girdi ama o fiyatlara satamayınca şimdi aylık 35-40 bin liraya, toplamda 450-500 bin liraya satmaya başladıklarını duyuyorum. Bize bu rakamları iletmediler, direkt 1,4 milyon lira dediler.”