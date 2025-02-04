Aydın’da Salı günü sağanak yağış etkisini gün boyu gösterecek. Akşam saatlerinde ise çok bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgar zaman zaman hızlanacak. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

09.00 - 12.00:

Sabah saatlerinde Aydın genelinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığı 11°C, hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranının %78 seviyelerinde olması nedeniyle nemli ve serin bir hava hakim olacak. Rüzgar ise 4 km/sa hızla esecek, ancak maksimum rüzgar hızı 15 km/sa seviyesine ulaşabilir.

12.00 - 15.00:

Öğle saatlerinde yağış etkisini sürdürmeye devam edecek. Sıcaklık 15°C’ye kadar yükselirken hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %68’e düşerken rüzgar hızının ortalama 3 km/sa olması bekleniyor. Maksimum rüzgar hızı ise 16 km/sa seviyesine ulaşabilir.

15.00 - 18.00:

Öğleden sonra yağış devam edecek. Sıcaklık 14°C’ye düşerken hissedilen sıcaklık yine aynı seviyede olacak. Nem oranı %84 seviyesine çıkacak. Rüzgar hızı 2 km/sa seviyesinde kalacak, ancak maksimum hız 16 km/sa olacak.

18.00 - 21.00:

Akşam saatlerinde sağanak yağış yerini çok bulutlu bir havaya bırakacak. Hava sıcaklığı 11°C’ye düşecek ve hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranının %91 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Rüzgar hızının 3 km/sa olması, maksimum hızın ise 16 km/sa seviyesinde kalması tahmin ediliyor. Uşak'ta 4 Şubat 2025 hava durumu: Yağmurlu hava etkili!