Aydın'ın Söke ilçesinde 6 Ağustos 2024 Salı günü, su kesintisi yaşanacak. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, su kesintisi Atatürk Mahallesi'nde uzun süreli olarak uygulanacak.
Kesintinin detayları
- İlçe: Söke
- Etkilenen Bölge: Atatürk Mahallesi
- Başlangıç Saati: 06 Ağustos 2024 Salı 00:00
- Bitiş Saati: 06 Ağustos 2024 Salı 06:00
- Kesinti Nedeni: Altyapı çalışmaları ve bakım çalışmaları
Vatandaşlara öneriler
Su kesintisi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları önemle duyuruldu. Özellikle su ihtiyacını önceden karşılamak ve kesinti süresince alternatif su kaynaklarına yönelmek faydalı olacaktır.
Kaynak: HABER MERKEZİ