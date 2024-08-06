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Su kesintisi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları önemle duyuruldu. Özellikle su ihtiyacını önceden karşılamak ve kesinti süresince alternatif su kaynaklarına yönelmek faydalı olacaktır.

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