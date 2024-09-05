Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 6 Eylül 2024 Cuma günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

İşte 6 Eylül 2024 tarihinde Aydın'ın ilçelerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerine dair bilgiler:

Kuyucak’ta 5 saatlik kesinti

Kuyucak ilçesinde 10:00 - 15:00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle geniş çaplı bir elektrik kesintisi olacak. Etkilenecek mahalleler arasında Çamdibi, Başaran, Fatih, Yenice, Beşeylül ve Karapınar mahalleleri bulunuyor. Çalışmalar süresince özellikle kırsal bölgelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanabilir.

Karpuzlu’da 2 saatlik kesinti

Karpuzlu ilçesinde 10:00 - 12:00 saatleri arasında yapılacak olan planlı bakım çalışmaları, şehrin çeşitli bölgelerini etkileyecek. Kesintiden Soğukoluk, Sağlık, Umurköy, Akdam, Bölüntü, Camızağılı, Dereli, Doğanyurt, Esentepe, Kabataş, Kahraman, Karğı, Saraçlar, Yağcılar, Mutluca ve Ovapınarı mahalleleri etkilenecek.

Didim’de gün boyu elektrik kesintisi

Didim ilçesinde kesinti süresi daha uzun olacak. 09:30 - 15:15 saatleri arasında Akbük Mahallesi'nde çeşitli sokaklar kesintiden etkilenecek. 3117, 3119, 3121, 3156, 3095, 3118, 3112. Cd., 3044. Cd., 2009, 3097, 3099, 3101, 3091, 3093, 3022. Cd. sokaklarında yaşayan vatandaşlar bu sürede elektrik hizmeti alamayacak.

Nazilli’de farklı mahallelerde kapsamlı kesintiler

Nazilli ilçesinde farklı saat aralıklarında çeşitli mahallelerde kesintiler yaşanacak. 08:30 - 10:00 saatleri arasında Pınarbaşı ve Yıldıztepe mahallelerinin bazı bölgelerinde, 10:00 - 11:30 saatleri arasında ise Kurtuluş ve Aydoğdu mahallelerinde elektrik kesintisi olacak. Ayrıca, 11:30 - 13:00 saatleri arasında yine Yıldıztepe Mahallesi'nin farklı noktalarında elektrik hizmeti verilemeyecek. Günün ilerleyen saatlerinde 14:30 - 16:00 aralığında Yıldıztepe'de tekrar bir kesinti yaşanacak.

Kuşadası’nda öğleden sonra kesintisi

Kuşadası ilçesinde 13:00 - 17:00 saatleri arasında Caferli ve Davutlar mahallelerinde elektrik kesintisi planlanıyor. Özellikle Özsoydan Sokak ve Orkide Konakları bu kesintiden etkilenecek.