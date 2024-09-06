Aydem Elektrik, Aydın genelinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 7 Eylül 2024 Cumartesi günü bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacağını duyurdu.

7 Eylül Cumartesi günü, Aydın’ın Kuşadası, Çine ve Söke ilçelerinde, planlı elektrik kesintileri gerçekleşecek. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde farklı saat aralıklarında elektrik verilemeyecek.

İşte Cumartesi günü Aydın'ın ilçelerinde yapılacak planlı elektrik kesintilerine dair bilgiler:

Kuşadası’nda Planlı Kesinti (Kesinti ID: 3088335)

Saat: 13:00 - 17:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölgeler:

Soğucak Mahallesi ve çevresindeki birçok cadde ve site, örneğin Natural Villaları, Kuzenler Sitesi, Bakü Sitesi gibi birçok yerleşim yerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Detaylı adres listesi yukarıda belirtilmiştir.

Çine’de Planlı Kesinti (Kesinti ID: 3088336)

Saat: 07:00 - 08:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölgeler:

Soğancılar, Dutluoluk, Evciler ve Hamitabat mahalleleri başta olmak üzere birçok sokak ve cadde elektrik kesintisinden etkilenecek. Tam liste yukarıda verilmiştir.

Söke’de Planlı Kesinti (Kesinti ID: 3088404)

Saat: 09:00 - 12:00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Etkilenen Bölgeler:

Sazlı Mahallesi’nde Meşe, Demir, Güvercin gibi sokaklar ve civar bölgeler kesintiden etkilenecek. Detaylar yukarıda sıralanmıştır.

Elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak, günlük yaşamın kesintisiz devam edebilmesi için önemlidir. İşte elektrik kesintilerine karşı alınabilecek bazı önlemler:

Kesintiler sırasında cihazlarınızı çalışır durumda tutmak için jeneratör veya UPS (kesintisiz güç kaynağı) kullanabilirsiniz. Bu cihazlar, bilgisayar, modem gibi önemli ekipmanların kesintisiz çalışmasını sağlar.

Elektrik kesintisi sırasında evde güvenli hareket etmek için el feneri bulundurmak faydalıdır. Ayrıca şarjlı fenerlerin dolu olduğundan emin olun.

Telefonlarınız ve tabletleriniz için powerbank gibi taşınabilir şarj cihazları kullanabilirsiniz. Bu, acil durumlarda iletişiminizin kesilmemesini sağlar.

Elektrik kesintisi sonrası ani voltaj dalgalanmaları yaşanabilir. Cihazlarınızı voltaj regülatörü veya priz koruyucuları ile koruyabilirsiniz.

Buz dolaplarının uzun süreli kesintilerde çalışmaması yiyeceklerin bozulmasına neden olabilir. Donmuş su şişeleri bulundurmak veya yiyecekleri soğutucu kutularda saklamak faydalı olabilir.

Yerel elektrik sağlayıcınızın kesinti durumunda bilgilendirme yapacağı kanalları (mobil uygulama, SMS, sosyal medya) takip ederek, güncel durumu öğrenebilirsiniz.

Kesinti zamanlamasını önceden bilmek, cihazlarınızı ve elektrikli aletlerinizi daha verimli kullanmanızı sağlar. Kesintiden önce çamaşır, bulaşık makineleri ve diğer yüksek enerji tüketen cihazları kullanın.