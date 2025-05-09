Güncel verilere göre serbest piyasada gram altın 4.120 TL'den bozdurulurken, 4.140 TL'den satışa sunuldu. Kapalıçarşı verilerine göre ise gram altın alış fiyatı 4.145 TL, satış fiyatı ise 4.209 TL olarak kayıtlara geçti.

22 ayar bilezik fiyatı serbest piyasada 3.794 TL, Kapalıçarşı'da ise 4.001 TL seviyelerinde işlem gördü.

Aydın'da çeyrek altın fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

Yeni model çeyrek altın (2025): 6.876 TL

Eski model çeyrek altın: 6.866 TL

Yarım ziynet altın: 13.733 TL

Tam ziynet altın: 27.339 TL TKFEN hisse yorumu: "SAT” tavsiyesi geldi!

Gremse ziynet altın: 68.453 TL

Kapalıçarşı'da işlem gören Cumhuriyet sikkeleri de yatırımcıların radarındaydı. Ata altın 28.074 TL, Ata 5'li ise 140.004 TL'den satışa sunuldu.

Serbest piyasadaki güncel Cumhuriyet sikkesi fiyatları ise şöyle:

Çeyrek Ata Lira: 6.978 TL

Yarım Cumhuriyet: 13.832 TL

Tam Cumhuriyet (Ata Lira): 27.482 TL

Altın fiyatları gün boyunca ons altın ve döviz kurlarındaki değişime bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu nedenle yatırımcıların anlık verileri takip etmeleri tavsiye edilmektedir.