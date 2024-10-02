Amatör Spor Haftası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her yıl düzenlediği önemli bir etkinliktir. Bu yıl Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan hafta, 7 Ekim'de açılış töreni ile başlayacak. Tören, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası önünde yapılacak olan Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak. Açılışın ardından, Atatürk Spor Salonu önünden başlayıp Kent Meydanı'nda sona erecek olan kortej yürüyüşü düzenlenecek.

Zengin etkinlik programı

Amatör Spor Haftası boyunca çeşitli branşlarda etkinlikler yapılacak. 7 Ekim'de Kent Meydanı'nda cimnastik, taekwondo, karate, eskrim, hemsball ve masa tenisi gibi pek çok spor branşında gösteriler düzenlenecek. Etkinlikler 11 Ekim'e kadar devam edecek ve atletizm yarışmaları, masa tenisi turnuvası, havalı silahlar yarışmaları ile geleneksel çocuk oyunları gibi birçok aktiviteye ev sahipliği yapacak.

Programın detayları

Tarih Saat Yer Etkinlikler 07 Ekim 2024 17:00 Kent Meydanı Cimnastik, Taekwondo, Karate, Eskrim, Hemsball, Atletizm, Masa Tenisi, Mini Tenis, Mini Futbol, Floor Curling, Hokey, Dart, Bilek Güreşi, Basketbol 07-10 Ekim 2024 18:00 - 22:00 Atatürk Spor Salonu Masa Tenisi Turnuvası 08 Ekim 2024 11:00 Kardeşköy Atletizm Sahası Atletizm Yarışmaları 09 Ekim 2024 12:00 Efeler Gençlik Merkezi Atış Poligonu Havalı Silahlar Yarışmaları 10 Ekim 2024 15:00 - 17:00 Pınarbaşı Mesire Alanı Geleneksel Çocuk Oyunları 11 Ekim 2024 14:00 - 18:00 ADÜ Rektörlük - Kongre Merkezi Önü Spor istasyonlarında faaliyetler, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve kapanış töreni

Amatör Spor Haftası, sporun yaygınlaşması ve gençlerin spor yapma alışkanlığı kazanmaları için büyük bir fırsat sunuyor. Hem sporcular hem de sporseverler için unutulmaz anların yaşanacağı bu etkinlikler, amatör sporun önemine dikkat çekecek.