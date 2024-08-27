Bunlar da ilginizi çekebilir

Kuşadası Belediyesi'ne bağlı bir şirkette çalışan Ramazan Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirdiği kazanın ardından, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ramazan Aslan, motosikletinin kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı ve metrelerce sürüklendi.

İzmir'de bariyere çarpan iki motosikletli hayatını kaybetti

İzmir'de bariyere çarpan iki motosikletli hayatını kaybetti

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.