Kaza sabah erken saatlerde oldu
Kaza, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Ramazan Aslan, motosikletinin kontrolünü kaybederek kaldırıma çarptı ve metrelerce sürüklendi.
Tedavi süreci sonuç vermedi
Çevredeki vatandaşların 112 acil çağrı merkezine bildirdiği kazanın ardından, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Belediyede çalışıyordu
Kuşadası Belediyesi'ne bağlı bir şirkette çalışan Ramazan Aslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Editör: Sezin Türkyılmaz