Aydın’da Belgesiz Içki Satışının Bilançosu Ağır!

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri, izin belgesi olmadan açık alanda içki satan bir işletmeye yüksek miktarda idari para cezası uyguladı. Ele geçirilen alkollü içkiler kamu mülkiyetine geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, içki kaçakçılığı ve sahte içki ticaretine karşı yürüttüğü denetimlerde önemli bir başarıya imza attı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Dağyeni Mahallesi’nde yapılan denetimde, TAPDK belgesi bulunmayan bir işletmenin açık alanda alkollü içki sattığı ve servis ettiği belirlendi.

Cezaya ve el konulan içkilere dair detaylar

Yapılan incelemede, işletme içerisinde satışa ve sunuma hazır halde bulunan 96 adet 50 cl’lik farklı marka içki, 52 adet 20, 35, 50 cl’lik farklı markalarda içki, 4 adet 35, 50, 70 cl’lik içki ve 1 adet 50 cl’lik içki olmak üzere toplam 153 adet alkollü içki ele geçirildi. Bu içkilere kamu mülkiyeti olarak el konulurken, işletme sahibine 16 bin 554 TL idari para cezası kesildi.