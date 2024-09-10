10 Eylül 2024 Salı günü Aydın’da hava durumu oldukça sıcak ve nemli olacak. Meteorolojik verilere göre gün boyunca sıcaklıklar önemli ölçüde değişkenlik gösterecek, ancak genel olarak yüksek seviyelerde seyredecek. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

İşte Aydın'da saat saat hava durumu...

Sabah saatlerinde şiddetli yağışlar bekleniyor

Salı günü Aydın'da hava durumu, çeşitli hava olayları ve sıcaklık değişimleri ile dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde, saat 09.00'dan 12.00'ye kadar bölgede gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu saatlerde hava sıcaklığı 27°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık 28°C olacak. Nem oranı ise %56 civarında, rüzgar yönü değişken olup ortalama hızı 7 km/sa olarak ölçülmekte ve maksimum rüzgar hızı 22 km/sa'ye ulaşacak.

Öğle saatlerinde artan sıcaklık ve yağışlar

Öğle saatleri, yani 12.00 ile 15.00 arasında hava durumu benzer şekilde gökgürültülü sağanak yağışlı olarak devam edecek. Sıcaklık bu saatlerde 32°C'ye çıkacak ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %37 olarak ölçülürken, rüzgar hızı 11 km/sa'ye yükselecek ve maksimum rüzgar hızının 27 km/sa'yi bulması bekleniyor.

Akşam üzeri daha hafif yağışlar ve düşen sıcaklık

Saat 15.00'ten 18.00'e kadar, hava durumu gökgürültülü sağanak yağışlı olarak devam ederken, sıcaklık 30°C'ye düşecek ve hissedilen sıcaklık aynı seviyede kalacak. Nem oranı %25 olarak ölçülüyor. Bu saatlerde ortalama rüzgar hızı 10 km/sa olarak hesaplanırken, maksimum rüzgar hızı ise 31 km/sa'yi bulacak.

Akşam ve gece saatlerinde parçalı bulutlu hava

Akşam saatlerinde, yani 18.00 ile 21.00 arasında hava parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 27°C'ye gerileyecek. Hissedilen sıcaklık da 27°C olarak ölçülecek. Nem oranı %37'ye çıkacak, rüzgar hızı ise 3 km/sa'ye düşecek ve maksimum rüzgar hızının 24 km/sa olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise, 21.00'den 24.00'e kadar parçalı bulutlu hava durumu devam edecek. Sıcaklık 23°C’ye düşecek ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %58 olarak ölçülürken, rüzgar hızı 6 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 18 km/sa olarak kaydedilecek.