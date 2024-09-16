Aydın'da 16 Eylül 2024 Pazartesi günü hava koşulları genel olarak açık ve az bulutlu olacak. Günün farklı saat dilimlerinde sıcaklık ve rüzgar hızındaki değişiklikler, planlarınızı etkileyebilir. Gün boyunca sıcak hava ve nem oranındaki değişiklikler MGM tarafından güncellendi.

İşte detaylı hava durumu tahmini:

09.00 - 12.00: Az bulutlu ve ılık başlangıç

Güne az bulutlu bir hava ile başlanacak. Sıcaklık 26°C olarak ölçülürken, hissedilen sıcaklık da aynı derecede olacak. Nem oranı %29, rüzgar hızı ise ortalama 4 km/sa olarak ölçülecek. Maksimum rüzgar hızı 21 km/sa olacak.

12.00 - 15.00: Sıcak ve hafif rüzgarlı saatler

Öğlen saatlerinde sıcaklık 32°C’ye yükselecek ve hissedilen sıcaklık da aynı seviyede kalacak. Nem oranı %21, rüzgar hızı ortalama 12 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 32 km/sa olacak.

15.00 - 18.00: Akşamüstü sıcaklığı artıyor

Akşamüstü saatlerinde sıcaklık 28°C olacak, hissedilen sıcaklık ise yine aynı seviyede kalacak. Nem oranı %39’a yükselecek. Rüzgar hızı ortalama 17 km/sa olarak ölçülürken, maksimum rüzgar hızı 40 km/sa’ye çıkacak.

18.00 - 21.00: Akşam üstü hava durumu

Akşam saatlerinde sıcaklık 24°C, hissedilen sıcaklık da aynı seviyede olacak. Nem oranı %56 olacak. Rüzgar ortalama 7 km/sa hızında eserken, maksimum rüzgar hızı 37 km/sa olacak.

21.00 - 24.00: Gece havanın soğuması

Gece saatlerinde hava sıcaklığı 21°C’ye düşecek. Hissedilen sıcaklık da aynı derecede olacak. Nem oranı %71, rüzgar hızı ise ortalama 3 km/sa olarak ölçülürken, maksimum rüzgar hızı 18 km/sa olacak.

Aydın'da bugün hava genellikle açık olacak, ancak günün ilerleyen saatlerinde nem oranındaki artış ve rüzgar hızındaki değişiklikler, hava koşullarını etkileyebilir. Gün boyunca değişken hava koşullarına hazırlıklı olmanızda fayda var.